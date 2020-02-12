Биткоин вновь подскочил выше $10 тысяч

Основные криптовалюты в среду, 12 февраля, вернулись к активному росту после того, как более чем 40 немецких банков попросили Федеральное управление финансового надзора Германии разрешить им осуществлять операции с криптовалютой.

На фоне этого сообщения Биткоин (Bitcoin) за сутки, по данным Libertex, подорожал на 5,59% — до $10,32 тысяч, вновь поднявшись выше психологической отметки $10 тысяч, с капитализацией $187,8 млрд, сообщает финансовый скаут Forex Club Айдар Калиаскар.

В то же время некоторый негатив на рынок привнесла новость о том, что потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли $4,5 млрд — по сравнению с 2018 годом они выросли более чем вдвое.

В свою очередь курс Ethereum подскочил на 12,9% — до $248,2 при капитализации $27,1 млрд. Его поддержала новость о том, что финансовый холдинг JPMorgan Chase ведет переговоры о слиянии своего блокчейн-подразделения Quorum со студией разработки Ethereum ConsenSys.

Также XRP укрепился на 6,92% — до $0,28, его капитализация составила $12,6 млрд.

Litecoin подорожал на 7,7% — до $79,1 с капитализацией $5,1 млрд. Эту криптовалюту поддержало известие о том, что платформа цифрового кредитования Cred и Litecoin Foundation заключили стратегическое партнерство. В результате соглашения Cred предоставила возможность владельцам активов в Litecoin получать на них до 10% процентов в год.

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Как сообщается, общая капитализация крипторынка достигла отметки $299,6 млрд.

По мнению финансовых скаутов, на фоне благоприятных новостей рынок вскоре продолжит демонстрировать восходящее движение. Биткоин в ближайшее время может подорожать до $10,5 тысяч, Ethereum — до $250, XRP — до $0,29, а Litecoin — до $80.

Ранее стало известно, что международная криптовалютная биржа Binance открыла счет в украинском банке Айбокс Банк (IBOX Bank).