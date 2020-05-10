В апреле объемы торгов на криптобиржах рухнули более, чем на четверть

За последние пять месяцев впервые объемы торгов на криптовалютных биржах снизились — по итогам апреля падение показателя составило 25,2%, сообщает ForkLog.

Согласно отчету The Block, в марте оборот бирж с более-менее достоверным объемом торгов составил $118 млрд, а в апреле — лишь $88,5 млрд.

Наибольшая доля рынка по-прежнему у Binance — 54,7% от общего объема торгов.

За ней следуют Coinbase (10,3%), Kraken (6,7%), Bitstamp (5,1%), Bitfinex (4,9%).

Также в апреле существенно просел трафик на большинстве бирж.

Как и прежде, самая высокая посещаемость у Binance — 23,2 млн визитов в апреле. У Coinbase этот показатель составляет 21,7 млн, у BitMEX — 8 млн.

На криптодеривативных биржах в течение апреля наблюдался рост открытого интереса после мартовского обвала показателя.

26,4% открытого интереса (OI) по биткоин-фьючерсам приходится на лидирующую в этом сегменте биржу OKEx. У некогда крупнейшей криптодеривативной биржи BitMEX этот показатель составляет 20%, у Huobi — 13,4%, у регулируемой CME — 10,6%.

Примечательно, что в ноябре OI биржи BitMEX составлял 42%. Таким образом, за полгода показатель просел более чем в два раза.

У регулируемой биржи CME показатель OI в конце апреля достиг исторического максимума. Среднедневной объем торгов в апреле составлял $217 млн.

Аналогичная динамика, хотя и в значительно меньших масштабах, наблюдалась у конкурента CME — Bakkt.

Дневной объем торгов на этой бирже в апреле по сравнению с мартом вырос на 18,5% — с $16,5 млн до 19,57 млн.

Возрастающая динамика наблюдается и на рынке опционов, где безраздельно доминирует Deribit:

В отчете The Block также раскрыты показатели ончейн-активности. В апреле среднедневной объем стоимости, передаваемой через блокчейн биткоина, уменьшился на 13,2% — с $1,96 млрд до $1,67 млрд.

Схожая ситуация с Ethereum и стейблкоинами — в течение апреля этот же показатель снизился с $1,69 млрд до $1,67 млрд. В целом же ончейн-активность Ethereum приближается к показателям первой криптовалюты.

Напомним, доход майнеров биткойна в прошлом месяце составил $412,5 млн, что на 8% больше, чем в марте.

Как сообщалось ранее, по итогам первого квартала 2020 года цена биткойна упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.