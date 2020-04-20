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Валюта 20 минут назад

Курс биткойна вырастет до $400 тысяч — аналитик Dave the Wave

Dave the Wave обновил свой долгосрочный прогноз, используя модели кривых на основе ценовой истории BTC

Курс биткойна вырастет до $400 тысяч — аналитик Dave the Wave Курс биткойна вырастет до $400 тысяч — аналитик Dave the Wave
Фото: Cryptos.TV

Известный криптовалютный аналитик Dave the Wave, чьи прогнозы неоднократно оказывались правильными, считает, что к 2029 году курс первой криптовалюты может достичь $400 тысяч, сообщает Bits.Media.

В июле 2019 года аналитик предсказал снижение BTC с $11,6 тысяч до $6 тысяч к концу года, заявив, что первую криптовалюту ждет параболическое падение.

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Сейчас же он обновил свой долгосрочный прогноз, используя модели кривых на основе ценовой истории BTC. По его мнению, волатильность биткоина будет снижаться, но его еще ждут несколько взлетов и падений.

Согласно представленному графику, Dave the Wave ожидает роста первой криптовалюты до $130 тысяч к 2023 году и затем постепенное снижение до $40 тысяч, то есть, до трети от максимальных значений.

Затем курс биткоина будет постепенно расти до $400 тысяч. При этом аналитик подчеркнул, что каждый новый цикл будет увеличиваться во времени.

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Что же касается краткосрочных перспектив первой криптовалюты, то, по мнению аналитика Алекса Крюгера (Alex Kruger), в ближайшее время биткоин должен достичь $7,7 тысяч, а затем последует откат до $6,4 тысяч.

Недавно Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) говорил о том, что биткоин может снизиться до $3,2 тысячи, а криптовалютный скептик Питер Шифф (Peter Schiff) считает, что после уполовинивания награды майнерам биткоин вовсе никому не будет нужен.

Напомним, 12 марта курс биткоина рухнул вниз до $5 000, а на следующий день некоторое время первая криптовалюта торговалась ниже $4 000.

Ранее аналитик Ранее Питер Брандт говорил, что цена биткоина снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по-крайней мере, в ближайшее время.

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