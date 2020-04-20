Курс биткойна вырастет до $400 тысяч — аналитик Dave the Wave

Известный криптовалютный аналитик Dave the Wave, чьи прогнозы неоднократно оказывались правильными, считает, что к 2029 году курс первой криптовалюты может достичь $400 тысяч, сообщает Bits.Media.

В июле 2019 года аналитик предсказал снижение BTC с $11,6 тысяч до $6 тысяч к концу года, заявив, что первую криптовалюту ждет параболическое падение.

Сейчас же он обновил свой долгосрочный прогноз, используя модели кривых на основе ценовой истории BTC. По его мнению, волатильность биткоина будет снижаться, но его еще ждут несколько взлетов и падений.

Согласно представленному графику, Dave the Wave ожидает роста первой криптовалюты до $130 тысяч к 2023 году и затем постепенное снижение до $40 тысяч, то есть, до трети от максимальных значений.

Затем курс биткоина будет постепенно расти до $400 тысяч. При этом аналитик подчеркнул, что каждый новый цикл будет увеличиваться во времени.

Что же касается краткосрочных перспектив первой криптовалюты, то, по мнению аналитика Алекса Крюгера (Alex Kruger), в ближайшее время биткоин должен достичь $7,7 тысяч, а затем последует откат до $6,4 тысяч.

Недавно Росс Ульбрихт (Ross Ulbricht) говорил о том, что биткоин может снизиться до $3,2 тысячи, а криптовалютный скептик Питер Шифф (Peter Schiff) считает, что после уполовинивания награды майнерам биткоин вовсе никому не будет нужен.

Напомним, 12 марта курс биткоина рухнул вниз до $5 000, а на следующий день некоторое время первая криптовалюта торговалась ниже $4 000.

Ранее аналитик Ранее Питер Брандт говорил, что цена биткоина снизится до $5 500 к июлю 2020 года. То есть, по его мнению, даже уполовинивание награды майнерам не поможет первой криптовалюте достичь новых высот, по-крайней мере, в ближайшее время.