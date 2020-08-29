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Валюта 6 часов назад

Цена биткойна может перевалить за $500 тысяч — эксперты

По мнению основателей криптобиржи, биткойн превосходит золото, нефть и американский доллар как средство сохранения стоимости и является единственной долгосрочной защитой от инфляции

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Учредители Winklevoss Capital и биткойн-биржи Gemini Тайлер и Кэмерон Уинклвоссы считают, что цена биткойна может преодолеть отметку в $500 тысяч.

По их мнению, биткойн превосходит золото, нефть и американский доллар как средство сохранения стоимости и является единственной долгосрочной защитой от инфляции, сообщает ForkLog.

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В совместной статье предприниматели подробно рассказали о том, как ФРС (Федеральная резервная система — Delo.ua) отреагировала на экономический кризис, спровоцированный пандемией Covid-19.

Они раскритиковали количественное смягчение (QE) и финансирование долгов, а также предсказали "Великую монетарную инфляцию" в ближайшем будущем.

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За последние шесть месяцев ФРС напечатала две трети той суммы, что она напечатала за 11 лет — говорится в статье.

За день до этого председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности центробанка к росту инфляции выше целевой отметки в 2%. Никакой угрозы в таком развитии событий он не увидел. Альтернативной, по его словам, была бы серия широкомасштабных дефолтов, в том числе суверенных.

"Соотношение государственного долга США и ВВП в этом году вырастет больше, чем за все предыдущее десятилетие. Такая же тенденция наблюдается и в других странах", — отметили Уинклвоссы.

По их словам, когда придется рассчитываться по огромным долгам, у правительств будет три опции, а именно:

- отказ от выплаты части долга (жесткий дефолт);

- политика затягивания поясов;

- рост инфляции для уменьшения ценности долга (мягкий дефолт).

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Эксперты считают, что Пауэлл подтвердил курс на третий вариант.

Братья также вспомнили о недостатках золота: неизвестное предложение (с учетом золота на астероидах), сложная портативность и возможность конфискации. Власти США, отметили они, уже принимают необходимые для добычи ископаемых в космосе законы.

"Если биткойн пойдет по пути золота и/или частично заменит фиатные резервы центробанков, его цена может взлететь к $500-600 тысяч", — резюмировали Уинклвоссы.

Ранее аналогичный прогноз сделал криптовалютный аналитик Dave the Wave, чьи предсказания неоднократно оказывались правильными. Так, он считает, что к 2029 году курс первой криптовалюты может достичь $400 тысяч.

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