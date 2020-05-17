Экономика 1 час назад

Биткойн по $75 тысяч и инвестиции в драгметаллы: Кийосаки предрекает смерть доллара

Предприниматель увеличил инвестиции в золото, серебро и биткойн, из-за планов властей США влить триллионы долларов в спасение пенсионных планов

Фото: Bitcoin News Фото: Bitcoin News
Фото: Bitcoin News

Автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа" американский бизнесмен Роберт Кийосаки считает, что некомпетентность ФРС убивает экономику США, поэтому цена биткоина за три года вырастет до $75 тысяч, сообщает ForkLog.

Он заявил, что увеличил инвестиции в золото, серебро и биткоин, из-за намерения властей США влить триллионы долларов в спасение пенсионных планов.

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Речь идет о принятом пока только Палатой представителей США законопроекте о новом стимулирующем пакете для экономики объемом $3 трлн. 

Однако журналисты Forbes обратили внимание, что раздел, касающийся помощи пенсионным планам, предполагает неограниченное выделение средств.

"Экономика умирает. ФРС некомпетентна. Далее вливание триллионов в пенсии. Надежда исчезает", — написал Кийосаки.

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По его мнению, драгоценные металлы также вырастут в цене в ближайшее время. Золото с нынешних $1700 за тройскую унцию за год подорожает до $3000, а серебро — с $17 до $40, но за пять лет, полагает Кийосаки.

Ранее предприниматель заявил, что политика ФРС приведет к смерти доллара США, и призвал инвестировать сбережения в биткоин и драгметаллы.

По данным Coinmetrics, к концу апреля совокупная капитализация монет биткойна выросла до $9 млрд. Более половины приходится на стейблкоины пространства Ethereum.

Напомним, по итогам первого квартала 2020 года цена биткойна упала на 10%, однако в сравнении с традиционными фондовыми рынками первая криптовалюта показала более успешные результаты.

 

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