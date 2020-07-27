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Валюта 60 минут назад

Майнеры Ethereum за месяц увеличили свои доходы на 60%

Рост доходности майнеров происходит на фоне резкого увеличения комиссий в сети

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За месяц рыночная стоимость Ethereum выросла на 40%, в то время как доходы майнеров увеличились на 60%, свидетельствуют данные пула SparkPool.

Как сообщает ForkLog, в данный момент доход от добычи ETH превысил $3,4 на 100 MH/s, в то время как 27 июня показатель составлял $1,85.

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При текущих значениях популярный майнер A10 Pro от компании InnoSilicon с мощностью 485 MH/s способен генерировать $15,32 в сутки.

При стоимости электричества $0,03 кВт/ч прогнозируемая прибыль составит $14,78, согласно калькулятору доходности F2Pool.

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За тот же период рыночная стоимость Ethereum выросла на 40%, поднявшись с $229 до текущего уровня $323. Хешрейт сети при этом увеличился до194,56 PH/s, прибавив 3,6% за месяц.

Рост доходности майнеров происходит на фоне резкого увеличения комиссий в сети. На сегодняшний день медианный показатель достиг $0,68, обновив двухлетний максимум. 

По мнению аналитической компании CoinmMetrics, увеличение комиссий вызвано стремительным ростом популярности DeFi-сектора.

Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин признал, что эта проблема угрожает безопасности криптовалюты и предложил кардинально изменить систему начисления наград майнерам.

Напомним, в июне количество биткойнов, выведенных из майнинг-пулов, упало до самого низкого уровня с февраля 2010 года.

 

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