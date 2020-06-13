Криптовалютный рынок: в Ethereum обнаружили аномальные транзакции на $5 млн

Две аномальные транзакции Ethereum, в результате которых отправитель заплатил $5,2 млн комиссии, связаны с вымогательством.

К такому мнению пришли аналитики компании PeckShield, сообщает ForkLog cо ссылкой на Twitter-аккаунты руководства компании.

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10 июня неизвестный перевел 0,55 ETH, заплатив в качестве комиссии 10 668 ETH (около $2,6 млн).

На следующий день с этого же адреса было отправлено 350 ETH с аналогичной аномально высокой комиссией.

Специалисты PeckShield полагают, что это связано с вымогательством хакера, получившего частичный доступ к горячему кошельку биржи.

По их мнению, последовательность действий выглядела так:

– в результате фишинговой атаки хакер получил доступ к адресу;

– технология мультиподписи не дала возможности злоумышленнику отправлять средства на свои кошельки;

– он обнаружил, что может переводить криптовалюту на адреса из белого списка биржи и контролировать цену газа, просто "сжигая" средства платформы;

– хакер осуществил две транзакции с аномальными комиссиями и потребовал у биржи выкуп, угрожая потратить все доступные активы.

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По данным PeckShield, в кошельке остается 21 000 ETH (около $5 млн). Аналитики отметили, что хакер продолжает контролировать серверные разрешения для кошелька, и биржа не в состоянии предотвратить возможные дальнейшие потери. Пострадавшую торговую площадку в PeckShield не назвали.

Внимание пользователей на этой неделе привлекла еще одна транзакция Ethereum с чрезвычайно высокой комиссией — связанный с пулом MiningPoolHub адрес заплатил 2310 ETH ($538 тысяч) за перевод 3221 ETH ($751 тысяча).

Директор по производству Forecast Foundation, организации, стоящей за проектом Augur, Том Кайсар считает, что это произошло в результате прямого взлома кошелька пула.

Как сообщалось ранее, выпуск токена tBTC в Etherium, обеспеченный биткойном и запущенный несколько дней назад, остановлен разработчиками после обнаружения уязвимости.