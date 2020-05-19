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Валюта 1 час назад

Запуск биткойна в Etherium сорван: эмиссию tBTC остановили после обнаруженной уязвимости

Процедура приостановки депозитов действует 10 дней

Фото: Crypto Gazette Фото: Crypto Gazette
Фото: Crypto Gazette

Выпуск токена tBTC в Etherium, обеспеченный биткоином, и запущенный несколько дней назад, остановлен разработчиками после обнаружения уязвимости, сообщает BitsMedia.

По информации издания, глава проекта tBTC Мэтт Луонго (Matt Luongo) в Twitter сообщил, что депозиты tBTC приостановлены на 10 дней.

Кратко и по делу в Telegram

Для этого разработчики предусмотрели в коде специальную процедуру emergencyPauseNewDeposits(). При этом разработчики помогают пользователям, уже перечислившим BTC, получить их обратно.

"tBTC работал на основной сети всего два дня. Похоже, он родился преждевременно. Спокойной ночи, милый принц", — написал Луонго.

Разработчики не сообщают подробностей по обнаруженной уязвимости. Процедура приостановки депозитов действует 10 дней.

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Именно за этот срок создатели проекта должны исправить ошибку. После разрешения ситуации Луонго пообещал опубликовать все детали об уязвимости.

Чуть позднее Луонго рассказал, что разработчики решили проблему, однако на момент публикации подробностей еще нет.

Токены tBTC выпускаются смарт-контрактом на блокчейне Эфириума. Пользователь перечисляет биткоины на специально сгенерированный адрес, и получает на свой кошелек Etherium соответствующее количество токенов tBTC.

Преимуществом проекта разработчики называют быстрый и легкий перевод токенов в BTC и наоборот. Разработкой системы занимались компании Keep Network и Summa.

Как передает ForkLog,  запуск сайдчейна tBTC поддержали Uniswap, OasisDEX, Balancer, Kyber, Wyre, 1inch и ряд других криптовалютных компаний. tBTC создан как токен стандарта ERC-20, и для его получения на свой Ethereum-кошелек пользователям достаточно отправить в залог биткоины на сгенерированный приложением адрес. Такой же простой, по словам разработчиков, является и обратная операция.

Ранее обеспеченный биткоином токен Wrapped Bitcoin (WBTC) на протоколе ERC-20 запустил проект с участием Kyber Network, Republic Protocol и BitGo.

Напомним, за последние пять месяцев впервые объемы торгов на криптовалютных биржах снизились — по итогам апреля падение показателя составило 25,2%.

Согласно отчету The Block, в марте оборот бирж с более-менее достоверным объемом торгов составил $118 млрд, а в апреле — лишь $88,5 млрд.

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