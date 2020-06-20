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Валюта 1 час назад

Майнеры сократили отток биткойна до 10-летнего минимума

Предыдущий 10-летний минимум был зафиксирован 23 мая, тогда майнеры вывели 988 биткойнов

Фото: Internet of Business Фото: Internet of Business
Фото: Internet of Business

Количество биткойнов, выведенных из майнинг-пулов, упало до самого низкого уровня с февраля 2010 года.

Как сообщает CoinSpot, за последнюю неделю майнеры вывели 987 BTC. Предыдущий 10-летний минимум был зафиксирован 23 мая, тогда майнеры вывели 988 биткойнов.

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По данным издания, о резком падении оттока BTC из пулов свидетельствуют данные, представленные аналитиками платформы Glassnode.

Исследователи также указывают на сокращение количества монет, отправляемых майнерами на биржи. Сейчас этот показатель находится на самом низком уровне с прошлого года.

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По словам директора по инвестициям британской компании Eterna Capital Асима Ахмада, сейчас происходит этап агрессивного накопления со стороны майнеров.

Пулы продают минимальный объем криптовалюты, чтобы получить средства для продолжения работы. Львиная доля биткойнов копится в резервах.

Аналитики считают, что вряд ли накопление со стороны майнинг-пулов приведет к взлету стоимости BTC. Скорее всего, сейчас наблюдается отсрочка продаж.

Майнеры ждут, когда спрос вновь усилится, именно в этот момент они начнут продавать свои монеты по более высокой цене.

Напомним, в апреле доход майнеров биткойна составил $412,5 млн, что на 8% больше, чем в марте.

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