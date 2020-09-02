Прощавай четвертак: Нацбанк скоротив банкнотно-монетний ряд гривні

Про те що Нацбанк планує скоротити банкнотно-монетний ряд гривні із 17 номіналів до 12, під час пресбрифінгу 2 вересня заявив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

З точки зору регулятора, скорочення монетно-банкнотного ряду гривні зробить сам ряд більш впорядкованим та зручним.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Разом з вилученням з обігу з 1 жовтня 2020 року монет номіналом 25 копійок та усіх банкнот гривні старих зразків (мова йде про банкноти номіналом — 5, 10, 20, 50, 100, 200 грн), уведених в обіг до 2003 року, Нацбанк планує активніше виводити з обігу паперові банкноти 1 і 2 гривні і монети в 1 гривню зразка 1996 року, замінюючи їх на відповідні обігові монети зразка 2018 року.

Вилучення монети номіналом у 25 копійок у Нацбанку пояснюють тим, що ця монета зараз не розмінюється через вилучення ще минулого року з обігу монет номіналами 1, 2 та 5 копійки.

"Вилучення не матиме впливу на інфляцію, оскільки за відсутності монет номіналом 25 копійок під час готівкових розрахунків можуть застосовуватися правила заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари, роботи чи послуги (до сум, кратних 10 копійкам)", — зазначає Шабан.

Здати до кас банків України монети номіналом 25 копійок для зарахування на рахунки усі магазини, ресторани, сфера побуту мають, за словами директора департаменту грошового обігу НБУ Віктора Зайвенка, до 16 жовтня. "Водночас, громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти монети номіналом 25 копійок та старі банкноти, уведені в обіг до 2003 року, на монети та банкноти інших номіналів і зразків до 30 вересня 2021 року включно в усіх українських банках і упродовж наступних трьох років у НБУ та уповноважених для цього банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ)", — зауважив Віктор Зайвенко.

Разом з тим, директор департаменту грошового обігу НБУ констатував, що монет, які іще раніше були виведені з обігу, українці повертають дуже мало. "Це означає, що вони відіграють невелику роль", — зазначив він.

Уже майже не виконують свою функцію платіжного засобу, за словами представників НБУ, і банкноти старого зразка, введені у обіг до 2003 року, які також заплановані до вилучення.

Згідно з даними регулятора, зараз у обігу їх залишається близько 1,8% від загальної кількості банкнот в обігу. "Упродовж трьох останніх років їхній обсяг в обігу майже не змінився. Тобто громадяни ними майже не розраховуються, ці банкноти не інкасуються і до банків не надходять. Їхнє вилучення з обігу не завдасть незручностей громадянам, водночас бізнесу та державі принесе користь", — кажуть в НБУ.

Головна мета рішень із скорочення банкнотно-монетного ряду гривні, за словами Шабана, спростити готівкові розрахунки та підвищити їхню зручність для користувачів. "Також ми дбаємо про економічну доцільність та підвищення якості готівки у обігу. Зміни не призведуть до втрат громадян і в той же час дозволять державі і учасникам грошового обігу (банкам, компаніям) зменшити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання банкнот і монет", — зазначив заступник голови НБУ.

З 1 жовтня 2020 року НБУ також планує активніше вилучати з обігу банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та обігові монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року (золотистого кольору).

Потрапляючи в банки, такі монети не будуть більше повертатися в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ. "Проте, на відміну від застарілих банкнот та монет номіналом 25 копійок, банкноти номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003–2007 років та монети номіналом 1 гривня старого зразка, виготовлені до 2018 року, поки що залишаться дійсним платіжним засобом. Ними можна буде розраховуватися, їх не потрібно спеціально обмінювати. Водночас поступово в обігу їх ставатиме дедалі менше, а їхнє місце займуть відповідні "сріблясті" монети номіналом 1 та 2 гривні зразка 2018 року випуску", — зауважують в НБУ.

Нагадаємо, в червні 2020 року, НБУ увів в обіг монети номіналом 10 грн.