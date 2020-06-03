Нацбанк запустил в оборот 10-гривневую монету

Сегодня, 3 июня, Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение монеты номиналом 10 грн.

Как сообщает пресс-служба регулятора, с сегодняшнего дня оборотные 10-гривневые монеты являются действительным платежным средством на территории Украины. Ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках.

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В НБУ отмечают, что монеты постепенно заменят в обороте банкноты номиналом 10 грн.

"Ввод в обращение новых монет номиналом 10 гривен продолжает шаги НБУ по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны. Этот комплексный процесс длится почти семь лет. Благодаря этому новое поколение гривны стало надежным и защищенным, а наличные расчеты — удобнее для граждан и дешевле для государства. Номинальный ряд гривни в конце концов сократится до оптимального для нашей страны размера — до 12 номиналов. Он будет содержать шесть номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн) и шесть номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн)", — проинформировали в Нацбанке.

По информации НБУ, монеты обращаются около 20 — 25 лет. Зато банкноты номиналом 10 грн могут обращаться незначительный промежуток времени — в среднем один-два года.

Например, только в 2019 году Национальный банк утилизировал 72 млн штук не пригодных к обращению банкнот номиналом 10 грн на сумму 719,7 млн грн.

"Продолжительность жизни монет значительно выше, чем продолжительность жизни банкнот низких номиналов. В отличие от банкнот их не нужно ежегодно чеканить, обрабатывать, транспортировать, хранить и утилизировать. Поэтому замена банкнот низких номиналов на соответствующие монеты даст возможность сократить затраты на изготовление и обработки денег. Благодаря этому с учетом срока службы монет государство сможет сэкономить около 1 млрд гривен", — рассказал директор Департамента денежного обращения Национального банка Виктор Зайвенко.

Такую замену свое время успешно осуществили разные страны, например, Венгрия, Чехия, Дания, Япония, Канада, Великобритания, Австралия.

Первоначально Нацбанк введет в обращение свыше 5 млн монет номиналом 10 грн. Они уже распределены между подразделениями НБУ в регионах (Киев, Днепр, Львов, Одесса, Харьков, Хмельницкий).

С сегодняшнего дня банки могут получать обновленные денежные знаки в Национальном банке и выдавать их своим клиентам. По состоянию на 1 июня 2020 года, в обращении находилось более 181 млн штук банкнот номиналом 10 грн.

"Мы позаботились о максимальном комфорте во время ввода в обращение монет номиналом 10 грн. Гражданам не нужно специально обменивать 10-гривневые банкноты на эти монеты. Они смогут рассчитываться одновременно и новыми монетами, и банкнотами. Банкноты номиналом 10 гривен -прежнему, останутся платежным средством, они будут находиться в обращении, но через некоторое время исчезнут в результате естественного износа и будут заменены оборотными 10-гривневым монетами", — пояснил Зайвенко.

Все новые оборотные монеты отличаются между собой по массе, толщиной, диаметром, изображением и материалом, из которого они изготовлены, а также рифлением группы (третья сторона монеты).

На реверсе монеты изображен портрет украинского гетмана Ивана Мазепы, повторяющий его изображение на 10-гривневых купюрах. На аверсе в центре в обрамлении древнерусского орнамента указан номинал монеты.

Новая оборотная монета номиналом 10 грн изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Из-за своих возросших габаритных размеров (диаметр, толщина и группа) новая оборотная монета существенно отличается от новых оборотных монет номиналами 1, 2 и 5 грн.

В частности, она имеет группа со специальным крупным рифлением, что позволит легко ее отличить от оборотных монет других номиналов.

"Благодаря изъятию из обращения разменных монет номиналом 1, 2 и 5 копеек улучшилась ситуация с распознаванием оборотных монет номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Ведь теперь исчезла возможность путаницы этих монет за их сходство по цвету", — отметил Зайвенко.

Напомним, Национальный банк Украины с 25 февраля 2020 года ввел в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн.

20 декабря 2019 года НБУ ввел в оборот монеты номиналом 5 грн.