НБУ вводит в обращение новую банкноту 200 грн (ФОТО)

Национальный банк Украины с 25 февраля 2020 года вводит в обращение обновленную банкноту номиналом 200 грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банкнота номиналом 200 грн, ввод в обращение 25 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

По данным Нацбанка, обновленный банкнотно-монетный ряд содержит более надежные и защищенные от подделок банкноты, обеспечивает удобство наличных расчетов и экономию денег для государства.

Указано, что номинальный ряд гривни теперь достигает наиболее оптимального размера — 12 номиналов.

Таким образом, всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 грн) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 грн).

Напомним, 25 октября 2019 года Национальный банк Украины ввел в оборот банкноту номиналом 1 тысяча грн.

А с 20 декабря 2019 года НБУ ввел в оборот монеты номиналом 5 грн.