НБУ: золотистые монеты 1 грн являются законным средством платежа, их обязаны все принимать

Золотистые 1-гривневые монеты не изымал из обращения, поэтому их обязаны принимать для расчетов везде в нашей стране.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Указано, что в октябре в Нацбанк часто обращались граждане по такому вопросу: "Остается ли в обращении золотистая одногривневая монета?"

В частности, граждане жаловались на неприятные случаи, когда они не смогли заплатить за товары или услуги из-за того, что якобы Национальный банк изъял из обращения одногривневую золотистую монету.

"Национальный банк ответственно заявляет — это не так! Все золотистые 1-гривневые монеты являются законным средством платежа. Ими можно свободно расплатиться на территории всей Украины. В магазинах, в банках, в транспорте, в заведениях общественного питания и быта и тому подобное. Их обязаны принимать для расчетов везде и все в нашем государстве — продавцы, кассиры, водители маршруток", — говорится в сообщении.

Кроме того, монеты номиналом 10 и 50 копеек тоже остаются действительным платежным средством, поэтому все субъекты хозяйствования должны принимать их во время наличных расчетов, призвали в НБУ.

В то же время регулятор напомнил, что в 2020 году изъял из обращения только монеты номиналом 25 копеек. Их можно обменять в течение следующего года в отделениях всех банков. А потом в течение еще двух лет — в НБУ и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ).

"Обмен должен осуществляться бесплатно и без ограничений. В случае отказа банков принимать для обмена монеты 25 копеек, граждане могут обращаться с жалобами в Национальный банк. Все факты Национальный банк тщательно проверять и реагировать на них", — заверили в НБУ.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины сообщил о том, что для оптимизации наличного расчета выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.

Так, банкноты и монеты перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

В Национальном банке объяснили решение изъять монету номиналом в 25 копеек тем, что она сейчас не разменивается из-за удаления еще в прошлом году из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копейки.

При этом, уже практически не выполняют свою функцию платежного средства и банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, которые тоже запланированы к изъятию. По данным регулятора, сейчас в обороте их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.