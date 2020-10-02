Украинцы сдают в банки 25-копеечные монеты: за день ПриватБанк обменял 900 тысяч грн

За один день 1 октября 2020 года клиенты ПриватБанка принесли в кассы банка для обмена выходящих из обращения 25-копеечных монет на сумму около 900 тысяч грн.

Как сообщает пресс-служба банка, всего за месяц с 1 сентября по 1 октября 2020 года клиенты ПриватБанка принесли для обмена мелочь на общую сумму 4,2 млн грн.

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В течение месяца возможностью обмена в ПриватБанке выводимых из обращения монет воспользовались более 27 тысяч клиентов банка.

Таким образом, в среднем каждый клиент обменял мелочь на бумажные деньги или зачислил себе на счет на сумму 155 грн.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины сообщил о том, что для оптимизации наличного расчета выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.

Так, банкноты и монеты перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.

В Национальном банке объяснили решение изъять монету номиналом в 25 копеек тем, что она сейчас не разменивается из-за удаления еще в прошлом году из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копейки.

При этом, уже практически не выполняют свою функцию платежного средства и банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, которые тоже запланированы к изъятию. По данным регулятора, сейчас в обороте их остается около 1,8% от общего количества банкнот в обращении.

Как долго и где можно будет обменять банкноты и монеты?

Украинцы смогут без ограничений и бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и старые банкноты, введенные в обращение до 2003 года, на монеты и банкноты других номиналов и образцов в течение следующих трех лет:

▶️ Во всех украинских банках — в течение одного года с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2021 года включительно.

▶️ В Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ) — в течение трех лет с даты изъятия их из обращения — до 30 сентября 2023 включительно.