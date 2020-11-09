В Украине объем наличных в обращении с начала 2020 года вырос почти на 91 млрд грн

В наличном обращении Украины по состоянию на 1 октября 2020 года находилось наличных денег на сумму 515,8 млрд грн.

С начала этого года денежная наличность в обращении выросла на 90,8 млрд грн или на 21,4%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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По данным регулятора, в обращении находилось банкнот на 512,7 млрд грн (2,96 млрд штук) и монет на 3 млрд грн (13,5 млрд штук).

"Основной фактор роста наличных денег в обращении — уменьшение денежных поступлений в кассы банков по платежным карточкам, за приобретенную иностранную валюту и торговой выручки", — говорится в сообщении.

Однако, как заверили в Нацбанке, несмотря на рост наличных денег в обращении, их удельный вес в денежной массе остается практически на уровне прошлых лет.

Как сообщалось, объем поступлений наличных денег в кассы банков за 9 месяцев 2020 года составил 1525,4 млрд грн. Это — на 9,5% меньше, если сравнивать с прошлогодними показателями.

Напомним, по состоянию на 1 июля 2020 года в наличном обращении Украины находилось наличности на сумму 486,3 млрд грн. За второй квартал объем наличности вырос на 14,6% или на 62,1 млрд грн.

Ранее НБУ отказался от снижения учетной ставки до конца 2020 года. Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отметил, что учетная ставка НБУ (6%) находится ниже нейтрального уровня, то есть Украина уже находится в фазе мягкой монетарной политики.

Напомним, в сентябре Национальный банк Украины сообщил о том, что для оптимизации наличного расчета выводит из обращения монеты номиналом 25 копеек и все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.

Так, банкноты и монеты перестают быть средством платежа при осуществлении расчетов наличными деньгами и будут изъяты из обращения с 1 октября 2020 года.