НБУ ко Дню независимости вводит монету с QR-кодом из серебра и 250-гривневую из золота

Национальный банк Украины вводит в обращение с 17 августа ряд монет из драгоценных металлов по случаю грядущего Дня независимости. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, вводится монета номиналом 1 грн из серебра 999,9 пробы диаметром 38,6 мм и массой драгметалла 31,1 г. Ее выпускают тиражом 15 тысяч штук. На монете будет изображен цветок-символ празднования 30-летия независимости Украины, под которым понимается цифра "0" в числе "30", а также слоган "Ты у меня единственная".

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Это инвестиционная монета, то есть изготовленная из драгоценного металла, предназначенная для инвестирования и накопления и рассматривающаяся как банковский металл. У инвестиционных монет номинальная стоимость значительно ниже стоимости драгоценного металла, из которого они отчеканены.



Кроме того, НБУ вводит редкую монету номиналом 250 грн из золота — ее изготовили в числе 400 штук. Диаметр ее составляет 42 мм, а вес драгметалла — 62,2 г.

На аверсе монеты в центре расположено мозаичное, украшенное растительным орнаментом изображение трезубца как "символа процесса становления государства, способствующего консолидации и развитию украинской нации, ее исторического сознания, традиций и культуры".

На реверсе в обрамлении стилизованных лучей изображена главная скульптура Монумента независимости в Киеве — Оранта-победительница с калиновой ветвью в руках.



Также центробанк выпустил тиражом 500 штук и большую серебряную монету ко Дню независимости — ее диаметр составляет 85 мм, а вес — аж 500 г.

На аверсе монеты изображена стилизованная композиция — в обрамлении лучей могучий дуб (элемент отделки — локальная позолота), крона которого напоминает абрисы границ Украины, а корни — декоративно воспроизводит определенные этапы государства новейшей истории Украины — УНР, ЗУНР, Украинская Держава и Директория УНР. На реверсе же изображен мозаичный герб-тризубец.



Еще одна монета из серебра — номиналом 10 грн — выпущена тиражом 3 тысячи экземпляров. Ее диаметр составил 38,6 мм, вес драгметалла — 31,1 г.

На ее аверсе выбит QR-код "как символ цифровой трансформации общества и экономики", а внизу — стилизованное изображение элементов традиционной вышивки. На реверсе цветное число "30" с цветком-символом юбилея вместо цифры "0" и подпись "Ты у меня единственная".



Вторая серебряная монета номиналом 10 грн с теми же параметрами посвящена Олесскому замку (Львовская область), впервые упомянутом в исторических источниках в 1327 году.

"Замковый комплекс много веков возвышается на вершине крутого холма-останца и является свидетелем и участником многих событий, которые навечно вошли в историю Украины и соседних стран. Средневековая крепость в ХVII века была преобразована Яном Даниловичем во дворец в стиле ренессанса", — описывают в Нацбанке.

В НБУ также упоминают, что замковый комплекс в поселке Олеско, к архитектурным сооружениям которого, кроме замка, относится костел капуцинов с кельями, включен в перечень объектов, которые планируется отреставрировать в рамках президентской программы "Большая стройка".

На аверсе монеты имеется изображение Олесского замка с гравюры XIX века, на реверсе же замок изображен на зеркальном фоне с соответствующей подписью.



Напомним, что НБУ также ввел в честь 30-летия независимой Украины монету с аистами и красно-черной лентой.