Национальный банк Украины с 29 декабря введет в обращение памятную банкноту номиналом 500 гривен образца 2015 года, посвященную 300-летию со дня рождения выдающегося философа, поэта и педагога Григория Сковороды, который на ней изображен.

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"Каждый, кто читал произведения Григория Саввича, воспринимает его не только как странствующего философа, литератора, историка, но и как человека, вдохновляющего многие поколения на поступки и действия, а его творческое наследие "представляется орудием различных идей и взглядов". Философ считал, что главное в жизни - чувство свободы... Сегодня весь мир видит, на что способны украинцы, чтобы защитить свою свободу", - отмечается в описании банкноты на сайте Нацбанка.

Всего таких купюр выпущено к юбилею в этом году 50 тысяч штук (серия ГС с номерами 0000001-0050000), они будут иметь стандартные для 500 гривен размеры - 75 x 154 мм.

20 тысяч из них будут продавать в белых конвертах с изображением Сковороды. Еще 30 тысяч штук будут продавать в сувенирной упаковке, на которой на двух языках - украинском и английском - кратко описаны род деятельности Сковороды и культурное значение его творческого наследия.

Отметим, что в 2021 году НБУ уже выпускал 500-гривневую и 100-гривневую (на ней изображен Тарас Шевченко) памятные банкноты, а именно к 30-летию независимости Украины. На них стояла подпись тогдашнего руководителя регулятора Кирилла Шевченко, который сейчас находится под уголовным преследованием.

При этом примечательно, что и при выпуске купюр с пометкой о 300-летии со дня рождения Сковороды НБУ оставил на них подпись Шевченко. Последнего, напомним, Верховная Рада уволила еще 6 октября, а с 19 декабря в обращении появились уже 100-гривневые купюры с подписью нового главы Нацбанка Андрея Пышного.