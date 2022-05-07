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Оккупанты уничтожили музей имени Сковороды в Харьковской области (ФОТО)
Армия РФ 6 мая в 23:00 нанесла ракетный удар по музею имени Сковороды в Богодуховском районе Харьковской области. В результате здание сгорело.
Об этом сообщает пресс-служба главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
Известно, что огонь охватил площадь 280 кв. Силами подразделений ГСЧС пожар удалось локализовать в 00:00, а в 08:05 полностью ликвидировать.
Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов вскоре сообщил подробности обстрела. По его словам, снаряд попал прямо в крышу здания, после чего огонь охватил все помещения музея.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"На территории находился 35-летний мужчина, который присматривал за музеем, к сожалению, получил ранения. Помещение практически уничтожено", — рассказал Синегубов.
Ранее,в ночь с 5 на 6 мая, российская армия два раза открывала огонь по жилому массиву Северная Салтовка в Харькове. В результате обстрелов за сутки в Харькове погибли два человека, еще восемь людей получили ранения.