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Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)

Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)

Российские военные обстреляли только недавно отстроенный торговый центр "Эпицентр" в Харькове.

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Начальник Следователя управление ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото последствий российской агрессии.

Фото 2 — Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)
Фото 3 — Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)
Фото 4 — Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)
Фото 5 — Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)

"Как мы видим по фото, попадание прямо в "военный объект", скрывавшийся посреди торгового зала, рядом с туалетной бумагой и чистящими средствами",  прокомментировал Болвинов.

Отметим, что после российских оккупантов в населенных пунктах остаются руины и разрушенные инженерные коммуникации. Известно, что в Харьковской области, где были захватчики, разрушено 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

При этом российские военные уже осознали, что они не смогут захватить Харьков и уже фактически проиграли битву за город.

Автор:
Вита Молодан