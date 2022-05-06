Россияне обстреляли "Эпицентр" в Харькове (ФОТО)

Российские военные обстреляли только недавно отстроенный торговый центр "Эпицентр" в Харькове.

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Начальник Следователя управление ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов опубликовал фото последствий российской агрессии.

"Как мы видим по фото, попадание прямо в "военный объект", скрывавшийся посреди торгового зала, рядом с туалетной бумагой и чистящими средствами", — прокомментировал Болвинов.

Отметим, что после российских оккупантов в населенных пунктах остаются руины и разрушенные инженерные коммуникации. Известно, что в Харьковской области, где были захватчики, разрушено 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

При этом российские военные уже осознали, что они не смогут захватить Харьков и уже фактически проиграли битву за город.