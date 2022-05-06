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Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)

Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)

Російські військові обстріляли торговельній центр "Епіцентр" у Харкові, який тільки нещодавно відбудували.

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Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов опублікував фото наслідків російської агресії.

Фото 2 — Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)
Фото 3 — Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)
Фото 4 — Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)
Фото 5 — Росіяни обстріляли "Епіцентр" у Харкові (ФОТО)

"Як ми бачимо по фото — влучення прямісінько у "військовий об'єкт", який ховався посеред торгової зали, поряд з туалетним папером та моючими засобами", — прокоментував Болвінов.

Зазначимо, що після російських окупантів у населених пунктах залишаються руїни та зруйновані інженерні комунікації. Відомо, що у Харківській області, де були загарбники, зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.

При цьому російські військові вже усвідомили, що вони не зможуть захопити Харків і фактично програли битву за місто.

Автор:
Віта Молодан