На освобожденной территории разрушено до 90% зданий, - глава Харьковской ОВА

После российских оккупантов в населенных пунктах остаются руины и разрушенные инженерные коммуникации. Об этом в телеэфире заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Он отметил, что ВСУ продвигаются по некоторым направлениям и имеют значительные успехи.

"Мы освобождаем наши территории и работаем над восстановлением функционирования органов государственной власти. Однако должны еще провести большую работу по разминированию", - отметил глава ОВА.

Он подчеркнул, что на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушено 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.

"Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно...Там опасно не только жить, там опасно просто находиться потому что идут постоянные бои, постоянные обстрелы и мы принимаем все меры, чтобы эвакуировать местное население", - отметил Синегубов.

Напомним, спустя два месяца полномасштабной войны российские военные осознали, что они не смогут захватить Харьков и уже фактически проиграли битву за город.

При этом оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова. Вражеские войска используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.