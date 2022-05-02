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На освобожденной территории разрушено до 90% зданий, - глава Харьковской ОВА
После российских оккупантов в населенных пунктах остаются руины и разрушенные инженерные коммуникации. Об этом в телеэфире заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Он отметил, что ВСУ продвигаются по некоторым направлениям и имеют значительные успехи.
"Мы освобождаем наши территории и работаем над восстановлением функционирования органов государственной власти. Однако должны еще провести большую работу по разминированию", - отметил глава ОВА.
Он подчеркнул, что на освобожденных от российских оккупантов территориях области разрушено 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы сейчас работаем над восстановлением электроснабжения, газоснабжения, но там все еще слишком опасно...Там опасно не только жить, там опасно просто находиться потому что идут постоянные бои, постоянные обстрелы и мы принимаем все меры, чтобы эвакуировать местное население", - отметил Синегубов.
Напомним, спустя два месяца полномасштабной войны российские военные осознали, что они не смогут захватить Харьков и уже фактически проиграли битву за город.
При этом оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова. Вражеские войска используют реактивные системы залпового огня с расстояния 35-40 км.