На звільненій території зруйновано до 90% будівель, - голова Харківської ОВД

Після російських окупантів у населених пунктах залишаються руїни та зруйновані інженерні комунікації. Про це у телеефірі заявив голова Харківської ОВ Олег Синегубов.

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Він зазначив, що ЗСУ просуваються за деякими напрямками та мають значні успіхи.

"Ми звільняємо наші території та працюємо над відновленням функціонування органів державної влади. Проте маємо ще провести велику роботу з розмінування", - зазначив голова ОВА.

Він наголосив, що на звільнених від російських окупантів територіях області зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.

"Ми зараз працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання, але там все ще надто небезпечно... Там небезпечно не тільки жити, там небезпечно просто перебувати тому що йдуть постійні бої, постійні обстріли, і ми вживаємо всіх заходів, щоб евакуювати місцеве населення", - відзначив Синєгубов.

Нагадаємо, за два місяці повномасштабної війни російські військові усвідомили, що вони не зможуть захопити Харків і вже фактично програли битву за місто.

При цьому окупанти знову обстрілюють житлові райони Харкова. Ворожі війська використовують реактивні системи залпового вогню з відстані 35-40 км.