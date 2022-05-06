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Россия обстреляла крупный жилмассив в Харькове
В ночь с 5 на 6 мая и утром российская армия два раза открывала огонь по жилому массиву Северная Салтовка в Харькове. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты за сутки три раза ударили из РСЗО и два из артиллерии по Киевскому и Шевченковскому районам Харькова. Сегодня ночью и утром враг нанес два удара из РСЗО и артиллерии по Северной Салтовке. По области — Золочев, Чугуев, Лозовая, Дергачи", — рассказал Синегубов.
В результате обстрелов за последние сутки в Харькове погибли два человека, еще восемь людей получили ранения.
Ранее российские военные обстреляли только недавно отстроенный торговый центр "Эпицентр" в Харькове.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что после российских оккупантов в населенных пунктах остаются руины и разрушенные инженерные коммуникации. Известно, что в Харьковской области, где были захватчики, разрушено 90% частных домов, школы, детские сады, отсутствуют свет и газ.