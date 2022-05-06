Росія обстріляла великий житловий масив у Харкові

У ніч із 5 на 6 травня та вранці російська армія двічі відкривала вогонь по житловому масиву Північна Салтівка у Харкові. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Окупанти за добу тричі вдарили з РСЗВ та два з артилерії по Київському та Шевченківському районам Харкова. Сьогодні вночі та вранці ворог завдав два удари з РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці. По області — Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі", — розповів Синєгубов.

Внаслідок обстрілів за останню добу в Харкові загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення.

Раніше російські військові обстріляли лише недавно відбудований торговий центр "Епіцентр" у Харкові.

Зазначимо, що після російських окупантів у населених пунктах залишаються руїни та зруйновані інженерні комунікації. Відомо, що у Харківській області, де були загарбники, зруйновано 90% приватних будинків, школи, дитячі садки, відсутні світло та газ.