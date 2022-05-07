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Окупанти знищили музей Сковороди у Харківській області (ФОТО)
Армія РФ 6 травня о 23:00 завдала ракетного удару по музею Сковороди у Богодухівському районі Харківської області. В результаті будівля згоріла.
Про це повідомляє пресслужба головного управління ДСНС України у Харківській області.
Відомо, що вогонь охопив площу 280 кв. Силами підрозділів ДСНС пожежу вдалося локалізувати о 00:00, а о 08:05 повністю ліквідувати.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синегубов невдовзі повідомив про подробиці обстрілу. За його словами, снаряд потрапив прямо в дах будівлі, після чого вогонь охопив усі приміщення музею.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"На території знаходився 35-річний чоловік, який наглядав за музеєм, на жаль, отримав поранення. Приміщення практично знищене", - розповів Синегубов.
Раніше, в ніч із 5 на 6 травня, російська армія двічі відкривала вогонь по житловому масиву Північна Салтівка у Харкові. Внаслідок обстрілів за добу в Харкові загинули двоє людей, ще вісім людей отримали поранення.