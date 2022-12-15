НБУ запускает в обращение обновленные 100-гривневые банкноты с подписью Пышного

Национальный банк Украины с 19 декабря выпустит в обращение банкноты номиналом 100 гривен образца 2014 года с подписью нового главы финрегулятора Андрея Пышного и отображением на них 2022 года выпуска.

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Как говорится в сообщении НБУ, соответствующие нормы содержат решение его правления №510 еще от 25 октября. Как напоминают в Нацбанке, украинское законодательство требует размещения на купюрах подписи действующего главы регулятора.

Новые банкноты вводятся в рамках планового выпуска для обеспечения наличного обращения необходимым количеством банкнот соответствующего номинала взамен изношенных, поврежденных и изъятых из обращения.

В то же время банки продолжат обеспечивать приемку от клиентов банкнот номиналом 100 гривен образцов предыдущих лет выпуска и их выдачу без ограничений.

Напомним, что Пышного Верховная Рада назначила главой НБУ 7 октября. До этого он с марта 2014 по ноябрь 2020 года был главой правления государственного Ощадбанка. Пышный заменил на этом посту Кирилла Шевченко, которого теперь подозревают в нанесении 206 миллионов ущерба Укргазбанку, которым тот руководил в 2015-2020 годах. Последний сейчас уехал из Украины и арестован заочно.

До этого главами Нацбанка были Владимир Матвиенко (1991-1992), Вадим Гетьман (1992), Виктор Ющенко (1993-2000), Владимир Стельмах (2000-2002 и 2004-2010), Сергей Тигипко (2002-2004), Сергей Арбузов (2013-2014), Игорь Соркин (2013-2014), Степан Кубив (2014), Валерия Гонтарева (2014-2018) и Яков Смолий (2018-2020).