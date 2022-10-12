НБУ с 2023 года начнет изымать из обращения старые банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен

Национальный банк Украины с 1 января 2023 года начнет постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов для замены их на обновленные денежные знаки.

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Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

"Вместо них в обращение поступят обновленные банкноты и оборотные монеты, а именно: оборотные монеты номиналами 5 и 10 гривен образца 2018 года; банкноты номиналами 20 и 100 гривен нового поколения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такое решение принято для повышения качества наличных денег, улучшения наличных расчетов и их удобства для населения.

В Нацбанке подчеркнули, что постепенная замена предыдущих поколений банкнот на соответствующие оборотные монеты и осовремененные банкноты повысит защиту и качество денег и сделает расчеты более удобными для граждан.

С начала следующего года Нацбанк совместно с банками начнет постепенное изъятие из наличного обращения указанных банкнот. В частности, банки не будут выдавать из касс такие банкноты, а Нацбанк перестанет подкреплять такими банкнотами кассы банков. Как следствие, попадая в банки, банкноты предыдущего поколения не будут больше возвращаться в оборот.

"Однако такие банкноты остаются платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно будет специально обменивать", – добавили в Нацбанке.

Напомним, что с 1 октября 2019 года в Украине перестали быть платежными средствами и изымаются из наличного оборота монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек. В 1 октября 2020 из оборота также были выведены монеты номиналом 25 копеек.