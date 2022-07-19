НБУ продлил срок обмена 1-, 2- и 5-копеечных монет до октября 2023 года

Национальный банк Украины продлил на один год срок обмена разменных монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, переставших быть платежными средствами, до 30 сентября 2023 года включительно. Как сообщает пресс-служба регулятора, об этом говорится в его постановлении №146 от 14 июля.

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Такое решение Нацбанк объясняет продолжением действия военного положения в Украине, поскольку в результате значительная часть украинцев оказалась за пределами своего постоянного места жительства и не может обменивать мелкие монеты.

Так, в течение марта-июня был осуществлен обмен только 665 тысяч монет указанных номиналов, что в 5 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года (3,3 миллиона монет).

В общей сложности с начала изъятия из оборота было обменяно почти 48 миллионов монет номиналами 1, 2 и 5 копеек. По состоянию на 1 июля в обращении остается почти 5,7 миллиарда монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

"Опыт других стран мира свидетельствует, что наибольшие объемы изъятия монет приходятся на последние два месяца до истечения срока обмена", - добавляют в Нацбанке.

Граждане могут обменивать монеты мелких номиналов бесплатно и без ограничений на монеты и банкноты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам, в подразделениях НБУ и в ряде отделений уполномоченных банков (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ).

Напомним, что эти монеты перестали быть платежными средствами в Украине и изымаются из наличного обращения еще с 1 октября 2019 года. Ровно через год из обращения также были выведены монеты номиналом 25 копеек.

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