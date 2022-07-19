НБУ продовжив термін обміну монет 1, 2 та 5 копійок до жовтня 2023 року

Національний банк України продовжив на один рік термін обміну розмінних монет номіналами 1, 2 та 5 копійок, які вже перестали бути платіжними засобами, до 30 вересня 2023 року включно. Як повідомляє пресслужба регулятора, про це йдеться у його постанові №146 від 14 липня.

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Таке рішення Нацбанк пояснює продовженням дії воєнного стану в Україні, адже через війну значна частина українців опинилася за межами свого постійного місця проживання і не може обмінювати дрібні монети.

Так, упродовж березня–червня було здійснено обмін лише 665 тисяч монет зазначених номіналів, що у 5 разів менше, ніж за аналогічний період минулого року (3,3 мільйона монет).

Загалом із початку вилучення з обігу було здійснено обмін майже 48 мільйонів монет номіналами 1, 2 та 5 копійок. Станом на 1 липня в обігу ще залишається майже 5,7 мільярда монет номіналами 1, 2 та 5 копійок.

"Досвід інших країн світу свідчить, що найбільші обсяги вилучення монет припадають на останні два місяці до закінчення строку обміну", - додають при цьому в Нацбанку.

Громадяни можуть обмінювати монети дрібних номіналів безкоштовно й без обмежень на монети та банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах, кратних 10 копійкам, у підрозділах НБУ та в низці відділень уповноважених банків (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ).

Нагадаємо, що зазначені монети перестали бути платіжними засобами в Україні і вилучаються з готівкового обігу ще з 1 жовтня 2019 року. Рівно через рік з обігу також було виведено монети номіналом 25 копійок.

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