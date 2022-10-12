НБУ з 2023 року почне вилучати з обігу старі банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень

Національний банк України з 1 січня 2023 року розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003- 2007 років для заміни їх на оновлені грошові знаки.

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Про це йдеться в повідомленні Нацбанку.

"Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме: обігові монети номіналами 5 та 10 гривень зразка 2018 року; банкноти номіналами 20 та 100 гривень нового покоління", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таке рішення прийнято для підвищення якості готівки, поліпшення готівкових розрахунків та їхньої зручності для населення.

У Нацбанку наголосили, що поступова заміна банкнот попередніх поколінь на відповідні обігові монети та осучаснені банкноти підвищить захист і якість грошей та зробить розрахунки зручнішими для громадян.

Від початку наступного року Нацбанк спільно з банками розпочне поступове вилучення з готівкового обігу зазначених банкнот. Зокрема, банки не видаватимуть із кас такі банкноти, а Нацбанк припинить підкріплювати такими банкнотами каси банків. Як наслідок, потрапляючи в банки, банкноти попереднього покоління не будуть більше повертатися в обіг.

"Проте такі банкноти залишаються дійсними платіжними засобами. Громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватися без обмежень, їх не потрібно буде спеціально обмінювати", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, що з 1 жовтня 2019 року в Україні перестали бути платіжними засобами та вилучаються з готівкового обігу монети номіналами 1, 2 та 5 копійок. У 1 жовтня 2020 року з обігу також було виведено монети номіналом 25 копійок.