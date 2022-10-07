Украина получила нового главу НБУ. Чего ждать от Андрея Пышного и какие проблемы ему придется решать

Сегодня, 7 октября, Верховная Рада поддержала предложение Президента Владимира Зеленского и назначила Главой Национального банка Андрея Пышного (290 голосов "за"). То, что наибольшие шансы имел Пышный, ни для кого секретом не было, но секретом, как недавно выяснилось, были настоящие причины ухода его предшественника – Кирилла Шевченко.

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Последний, подав заявление президенту, отметил, что покидает кресло главы НБУ по состоянию здоровья. В обществе такая аргументация сразу вызвала подозрения: между Кириллом Шевченко и Офисом президента давно шли споры. И только через несколько дней после подачи заявления, Шевченко, уже находясь в Вашингтоне, озвучил еще одну причину ухода – политическое давление.

Не забывайте, что свою отставку таким же образом объяснял предшественник Шевченко – Яков Смолий. Итак, если в Офисе президента действительно умеют давить на руководителей финансового регулятора, чтобы те принимали желтельные для Банковой решения, есть все основания предположить, что на этот раз ОП удалось посадить в кресло главы НБУ действительно "своего человека" - бывшего главу Ощадбанка Андрея Пышного.

Стремительная карьера в банковской системе

48-летний Андрей Пышный работает в банковской системе уже более 20 лет и имеет репутацию опытного менеджера. В 26 лет он возглавил юридическое управление "Ощадбанка", а через год уже стал директором департамента правового обеспечения "Ощада".

В 2003-2007 годах Пышный занимал должность первого заместителя председателя правления государственного Ощадбанка, исполняя при этом обязанности руководителя финучреждения в 2004-2005 годах. С марта по май 2007 был первым заместителем председателя правления "Укрэксимбанка", после чего занимал кресло заместителя секретаря СНБО, которое оставил в июне 2009 года.

В "Ощад" Андрей Пышный вернулся как полноценный председатель правления уже 26 марта 2014 года и занимал этот пост до октября 2020-го.

После этого Ощадбанк возглавил Сергей Наумов, чьим советником Андрей Пышный стал в мае этого года. Главным достижением Пышного в период управления "Ощадом" называют реформу банка и вывод учреждения на прибыльную деятельность. Вместе с тем к этому времени пришлась одна из самых громких побед Украины в международном арбитраже с РФ – по активам "Ощада" в Крыму на $1,3 млрд.

Формально-неформальные связи с ОП

Пышный давно знаком и находится в близких отношениях с главой Офиса президента Андреем Ермаком, который и лоббировал его кандидатуру на главу НБУ. "Мостиком" между ними еще десять лет назад стал Арсений Яценюк. Пышный – давний соратник Яценюка. 2012 был лидером "группы Яценюка" во фракции "Батькивщины".

Ермак был доверенным лицом Яценюка по одному из столичных округов, когда тот баллотировался на выборах президента 2010 года. На сегодняшний день Андрей Пышный сотрудничает с Ермаком в рамках международной санкционной группы "Ермака-Макфола". В 2016 году они основали общественную организацию "Почувствуй", которая помогает людям с недостатками слуха.

Какие вызовы будут стоять перед Андреем Пышным

Будучи главой НБУ Кирилл Шевченко неоднократно жаловался на "латание" дыр в бюджете за счет средств НБУ, а конкретнее - за счет "печатного станка", когда Нацбанк финансировал государство, выкупая выпущенные Минфином ОВГЗ. Дополнительная эмиссия рождает инфляцию, с которой НБУ должен бороться. Шевченко ушел, а проблема осталась Пышному .

Сам вопрос финансирования бюджета и стал камнем преткновения между Нацбанком и Минфином. НБУ даже поднимал учетную ставку, чтобы заставить министерство сделать свои облигации более доходными, но в Минфине на действия регулятора откликнулись вяло. И по сей день бюджет Украины ежемесячно по плану пополняется на 30 млрд "напечатанных" гривен.

Печатать или не печатать гривну – вопрос. И, судя по всему, новый глава НБУ на него ответит утвердительно.

Второй вызов для Пышного – активное сотрудничество с международными партнерами во время войны. К слову, Шевченко до назначения на должность главы НБУ как раз обещал Офису президента тесную и плодотворную коммуникацию с иностранными кредиторами, прежде всего – с МВФ. Та же задача, но в больших масштабах, стоит сегодня перед Пышным.

Третье. Участники банковского сегмента и эксперты неоднократно жаловались на неясность формулировок в решениях и заявлениях, принятых и озвученных командой Шевченко. Яркий пример – заявления топ-чиновников НБУ о неизменяемости фиксированного курса. Через три недели после этих заявлений "якорь" на межбанке изменили - до 36,6 грн/$.

Четвертый. Война ударила по банковскому сектору, прежде всего в результате уничтожения залогового имущества заемщиков. Нацбанк наложил мораторий на переоценку активов банками, но срок его действия подходит к концу, поэтому одной из фундаментальных задач для нового главы НБУ станет определение реального качества кредитов, залогов, и вообще активов банков, чтобы выстроить дальнейшую политику регулятора.

Отметим, что в последнем сообщении Шевченко, упоминая о "политическом преследовании" и уголовном деле, связанном с его деятельностью в должности еще главы государственного Укргазбанка, написал, что таким образом с ним желают свести счеты: "из-за реанимации именно сейчас уголовного дела, которому уже 3,5 года и которое все это время так и не расследовалось".

"Однако сам факт дела периодически использовался для репутационных атак на меня. Таким образом меня пытались – но безрезультатно – склонить к решениям, которые я считаю вредными для финансовой стабильности государства и угрозой для институциональной независимости НБУ", – написал уже бывший глава Нацбанка.

Другими словами, Шевченко намекает, что его шантажировали во властных кругах, чтобы он делал соответствующие "недопустимые шаги". Шевченко высказался туманно. Пышный, вероятно, будет более удобным для Банковой. Так что мы довольно быстро сможем увидеть, какие именно шаги имел в виду Шевченко. Вероятнее всего, речь идет именно о скрытой эмиссии.

Впрочем, со своей стороны, Андрей Пышный подчеркнул, что считает приоритетом начать новую программу сотрудничества с МВФ и поддерживает сохранение учетной ставки на уровне 25%.