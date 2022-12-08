Суд заочно арестовал бывшего главу НБУ Шевченко

Высший антикоррупционный суд 8 декабря заочно арестовал бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

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Об этом сообщила прессслужба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Национального банка Украины, который подозревается в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после задержания и доставки Шевченко к месту проведения досудебного расследования судья решит вопрос применения этой меры пресечения.

По версии следствия, в течение 2014 - 2019 годов руководство Укгазбанка обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", якобы привлекавшими в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислило более 206 млн грн за их "услуги".

В настоящее время в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший глава Нацбанка, на момент преступления занимавший пост председателя правления Укргазбанка. Следствие продолжается.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро 8 ноября объявило в международный розыск бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, поскольку тот не явился на допрос в качестве подозреваемого.

Как сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Она завершилась через день, однако в Украину глава НБУ не вернулся, а самостоятельно отправил себя в отпуск до 30 сентября, который впоследствии продлил до 7 октября.

4 октября Шевченко заявил через пост в Facebook, что уходит в отставку якобы из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении.

По словам адвоката самого подозреваемого, его подзащитный находится в Вене (Австрия), где встал на консульский учет и арендовал жилье. На заседании защитник предоставил суду медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное, однако, лишь 12 октября.