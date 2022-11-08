Экс-главу НБУ Шевченко объявили в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило в международный розыск бывшего главу Национального банка Украины Кирилла Шевченко, поскольку тот не явился на допрос в качестве подозреваемого.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции" со ссылкой на данные, озвученные на заседании Высшего антикоррупционного суда, на котором подозреваемому заочно избирают меру пресечения.

Как сообщил суду прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры, 20 сентября Шевченко уехал из Украины по служебному паспорту в командировку в Лондон. Она завершилась через день, однако в Украину глава НБУ не вернулся, а самостоятельно отправил себя в отпуск до 30 сентября, который впоследствии продлил до 7 октября.

4 октября Шевченко заявил через пост в Facebook, что уходит в отставку якобы из-за проблем со здоровьем, а уже через два дня НАБУ сообщило ему о подозрении. В этот же день Шевченко написал, что подозрение стало для него неожиданным, а сам он находится за границей на лечении.

По словам адвоката самого подозреваемого, его подзащитный находится в Вене (Австрия), где встал на консульский учет и арендовал жилье. На заседании защитник предоставил суду медицинское заключение частной австрийской клиники, датированное, однако, лишь 12 октября.

К тому же в нем не указан конкретный диагноз и оно не предусматривает госпитализацию. В заключении речь идет о рекомендации врачей провести определенную диагностику, сдать анализы и воздержаться от поездок на большие расстояния.

САП утверждает, что Шевченко должен был вернуться в Украину, поскольку его бронирование как военнообязанного было снято автоматически с момента увольнения парламентом, а категорического запрета на дальние переезды у него нет, есть только рекомендации.

Также прокурор сообщил, что Шевченко отказывается предоставить следствию номер своего телефона и адрес электронной почты, хотя о подозрении ему точно известно, поскольку он сам отреагировал на это в Facebook. Адвокат объяснил, что это право самого Шевченко предоставлять или не предоставлять что-либо следствию, однако следственная судья расценила такие действия подозреваемого как злоупотребление правом.

Напомним, что Шевченко подозревают в нанесении государственному Укргазбанку, которым он ранее руководил, 206 миллионов гривен убытков из-за вывода средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах. 24 октября НАБУ сообщило, что объявило его и других экс-функционеров банка в розыск по Украине.