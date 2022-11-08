Ексголову НБУ Шевченка оголосили в міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро оголосило у міжнародний розшук колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка, оскільки той не з'явився на допит у якості підозрюваного.

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Про це повідомляє "Центр протидії корупції" з посиланням на дані, озвучені на засідання Вищого антикорупційного суду, на якому підозрюваному заочно обирають запобіжний захід.

Як повідомив суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондону. Воно завершилося через день, однак до України голова НБУ не повернувся, а самостійно відправив себе у відпустку до 30 вересня, яку згодом продовжив до 7 жовтня.

4 жовтня Шевченко заявив через пост у Facebook, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.

За словами адвоката самого підозрюваного, наразі його підзахисний знаходиться у Відні (Австрія), де став на консульський облік і орендував житло. На засіданні захисник надав суду медичний висновок приватної австрійської клініки, датований, однак, лиш 12 жовтня.

До того ж у ньому не зазначено конкретного діагнозу і він не передбачає госпіталізацію. У висновку лише про рекомендацію лікарів провести певні діагностики, здати аналізи та утриматися від поїздок на великі відстані.

САП стверджує, що Шевченко повинен був повернутися в Україну, оскільки його бронювання як військовозобов’язаного було зняте автоматично з моменту звільнення парламентом, а категоричної заборони на дальні переїзди у нього немає, є лише рекомендації.

Також прокурор повідомив, що Шевченко відмовляється надати слідству номер свого телефону та адресу електронної пошти, хоча про підозру йому точно відомо, оскільки він сам відреагував на це у Facebook. Адвокат пояснив, що це право самого Шевченка надавати або не надавати щось слідству, однак слідча суддя розцінила такі дії підозрюваного як зловживання правом.

Нагадаємо, що Шевченка підозрюють в нанесенні державному Укргазбанку, яким він раніше керував, 206 мільйонів гривень збитків через виведення коштів за нібито фіктивними договорами про агентські послуги. 24 жовтня НАБУ повідомило, що оголосило його та інших ексфункціонерів банку в розшук по Україні.