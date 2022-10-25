Колишній голова НБУ Шевченко запевняє, що не переховується від слідства

Колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко запевнив, що не переховується від слідства та повідомив слідчі органи про місце свого перебування.

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Про це Кирило Шевченко повідомив у коментарі виданню Forbes.

Він зазначив, що оголошують у розшук тих, хто переховується. За словами ексголови НБУ, він зробив усе для співробітництва зі слідством.

Шевченко заявив, що, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцеперебування.

Також, за словами колишнього очільника НБУ, він офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання йому приміщення для організації відеозв’язку на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит.

"Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством. Але, вочевидь, питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї "нафталінової" справи хочуть зліпити "перемогу", – наголосив Шевченко.

Він закликав НАБУ забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу.

Шевченко заявив, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

Нагадаємо, НАБУ 24 жовтня повідомило про розшук трьох посадовців АБ "Укргазбанк", причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Серед них і колишній голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Нагадаємо, що НАБУ повідомило Шевченку про підозру в нанесенні державному Укргазбанку 206 мільйонів гривень збитків через виведення коштів за нібито фіктивними договорами про агентські послуги.

Зазначимо, Кирило Шевченко, звільнений 6 жовтня з посади голови Національного банку України, заявляє, що причиною його відставки став не лише стан здоров'я, а й політичний тиск.

Після свого звільнення Шевченко виїхав за кордон на лікування.