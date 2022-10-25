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Политика
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Бывший глава НБУ Шевченко уверяет, что не скрывается от следствия

Бывший глава НБУ Шевченко уверяет, что не скрывается от следствия

Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что не скрывается от следствия и сообщил следственным органам о месте своего пребывания.

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Об этом Кирилл Шевченко сообщил в комментарии Forbes.

Он отметил, что объявляют в розыск скрывающихся. По словам экспредседателя НБУ, он сделал все для сотрудничества со следствием.

Шевченко заявил, что, находясь на консульском учете в стране ЕС, официально уведомил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

Также, по словам бывшего главы НБУ, он официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении ему помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

"Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и сделал все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством. Но, очевидно, вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить победу", - подчеркнул Шевченко.

Он призвал НАБУ обеспечить открытость, прозрачность и беспристрастность процесса.

Шевченко заявил, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

Напомним, НАБУ 24 октября сообщило о розыске трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", причастных к хищению более 200 млн грн. Среди них и бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Напомним, что НАБУ сообщило Шевченко о подозрении в нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков из-за вывода средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах.

Отметим, Кирилл Шевченко, уволенный 6 октября с должности главы Национального банка Украины, заявляет, что причиной его отставки стало не только состояние здоровья, но и политическое давление.

После своего увольнения Шевченко уехал за границу на лечение.

Автор:
Светлана Манько