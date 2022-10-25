Бывший глава НБУ Шевченко уверяет, что не скрывается от следствия

Бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заверил, что не скрывается от следствия и сообщил следственным органам о месте своего пребывания.

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Об этом Кирилл Шевченко сообщил в комментарии Forbes.

Он отметил, что объявляют в розыск скрывающихся. По словам экспредседателя НБУ, он сделал все для сотрудничества со следствием.

Шевченко заявил, что, находясь на консульском учете в стране ЕС, официально уведомил НАБУ и САП о своем фактическом местонахождении.

Также, по словам бывшего главы НБУ, он официально обратился в посольство с ходатайством о предоставлении ему помещения для организации видеосвязи на время, когда сотрудники следственного органа захотят провести допрос.

"Таким образом, я подал все соответствующие ходатайства и сделал все необходимые действия по привлечению меня к следственным действиям в порядке, установленном законодательством. Но, очевидно, вопрос не в процедурах юриспруденции. Из этого "нафталинового" дела хотят слепить победу", - подчеркнул Шевченко.

Он призвал НАБУ обеспечить открытость, прозрачность и беспристрастность процесса.

Шевченко заявил, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

Напомним, НАБУ 24 октября сообщило о розыске трех должностных лиц АБ "Укргазбанк", причастных к хищению более 200 млн грн. Среди них и бывший глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Напомним, что НАБУ сообщило Шевченко о подозрении в нанесении государственному Укргазбанку 206 миллионов гривен убытков из-за вывода средств по якобы фиктивным договорам об агентских услугах.

Отметим, Кирилл Шевченко, уволенный 6 октября с должности главы Национального банка Украины, заявляет, что причиной его отставки стало не только состояние здоровья, но и политическое давление.

После своего увольнения Шевченко уехал за границу на лечение.