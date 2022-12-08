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Суд заочно заарештував колишнього голову НБУ Шевченка
Вищий антикорупційний суд 8 грудня заочно заарештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після затримання та доставки Шевченка до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво Укгазбанку забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахувало понад 206 млн грн за їхні "послуги".
Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку. Слідство триває.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 8 листопада оголосило у міжнародний розшук колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка, оскільки той не з'явився на допит у якості підозрюваного.
Як повідомив суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондону. Воно завершилося через день, однак до України голова НБУ не повернувся, а самостійно відправив себе у відпустку до 30 вересня, яку згодом продовжив до 7 жовтня.
4 жовтня Шевченко заявив через пост у Facebook, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.
За словами адвоката самого підозрюваного, наразі його підзахисний знаходиться у Відні (Австрія), де став на консульський облік і орендував житло. На засіданні захисник надав суду медичний висновок приватної австрійської клініки, датований, однак, лиш 12 жовтня.