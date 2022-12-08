Суд заочно заарештував колишнього голову НБУ Шевченка

Вищий антикорупційний суд 8 грудня заочно заарештував колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому голові Національного банку України, який підозрюється в організації злочинної схеми заволодіння коштами банку в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після затримання та доставки Шевченка до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

За версією слідства, впродовж 2014 - 2019 років керівництво Укгазбанку забезпечило укладення 52 фіктивних договорів з "агентами", які нібито залучали до банку великих клієнтів, та безпідставно перерахувало понад 206 млн грн за їхні "послуги".

Наразі у вказаному кримінальному провадженні про підозру повідомлено 5 основним фігурантам даного злочину, серед яких колишній голова Нацбанку, який на момент злочину обіймав посаду голови правління Укргазбанку. Слідство триває.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро 8 листопада оголосило у міжнародний розшук колишнього голову Національного банку України Кирила Шевченка, оскільки той не з'явився на допит у якості підозрюваного.

Як повідомив суду прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, 20 вересня Шевченко виїхав з України за службовим паспортом у відрядження до Лондону. Воно завершилося через день, однак до України голова НБУ не повернувся, а самостійно відправив себе у відпустку до 30 вересня, яку згодом продовжив до 7 жовтня.

4 жовтня Шевченко заявив через пост у Facebook, що йде у відставку нібито через проблеми зі здоров'ям, а вже за два дні НАБУ повідомило йому про підозру. В цей же день Шевченко написав, що підозра стала для нього неочікуваною, а сам він перебуває за кордоном на лікуванні.

За словами адвоката самого підозрюваного, наразі його підзахисний знаходиться у Відні (Австрія), де став на консульський облік і орендував житло. На засіданні захисник надав суду медичний висновок приватної австрійської клініки, датований, однак, лиш 12 жовтня.