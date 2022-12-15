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НБУ запускає в обіг оновлені 100-гривневі банкноти з підписом Пишного
Національний банк України з 19 грудня випустить в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом нового голови фінрегулятора Андрія Пишного та відображенням на них 2022 року випуску.
Як ідеться у повідомленні НБУ, відповідні норми містить рішення його правління №510 ще від 25 жовтня. Як нагадують в Нацбанку, українське законодавство вимагає розміщення на купюрах підпису чинного голови регулятора.
Нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.
Водночас банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Пишного Верховна Рада призначила головою НБУ 7 жовтня. До цього він з березня 2014 по листопад 2020 року був головою правління державного Ощадбанку. Пишний замінив на цій посаді Кирила Шевченка, якому тепер закидають нанесення 206 мільйонів збитків Укргазбанку, яким той керував в 2015-2020 роках. Останній наразі поїхав з України і заарештований заочно.
До цього головами Нацбанку були Володимир Матвієнко (1991-1992), Вадим Гетьман (1992), Віктор Ющенко (1993-2000), Володимир Стельмах (2000-2002 та 2004-2010), Сергій Тігіпко (2002-2004), Сергій Арбузов (2013-2014), Ігор Соркін (2013-2014), Степан Кубів (2014), Валерія Гонтарева (2014-2018) та Яків Смолій (2018-2020).