НБУ запускає в обіг оновлені 100-гривневі банкноти з підписом Пишного

Національний банк України з 19 грудня випустить в обіг банкноти номіналом 100 гривень зразка 2014 року з підписом нового голови фінрегулятора Андрія Пишного та відображенням на них 2022 року випуску.

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Як ідеться у повідомленні НБУ, відповідні норми містить рішення його правління №510 ще від 25 жовтня. Як нагадують в Нацбанку, українське законодавство вимагає розміщення на купюрах підпису чинного голови регулятора.

Нові банкноти вводяться в межах планового випуску для забезпечення готівкового обігу необхідною кількістю банкнот відповідного номіналу на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з обігу.

Водночас банки продовжать забезпечувати приймання від клієнтів банкнот номіналом 100 гривень зразків попередніх років випуску та їх видачу без обмежень.

Нагадаємо, що Пишного Верховна Рада призначила головою НБУ 7 жовтня. До цього він з березня 2014 по листопад 2020 року був головою правління державного Ощадбанку. Пишний замінив на цій посаді Кирила Шевченка, якому тепер закидають нанесення 206 мільйонів збитків Укргазбанку, яким той керував в 2015-2020 роках. Останній наразі поїхав з України і заарештований заочно.

До цього головами Нацбанку були Володимир Матвієнко (1991-1992), Вадим Гетьман (1992), Віктор Ющенко (1993-2000), Володимир Стельмах (2000-2002 та 2004-2010), Сергій Тігіпко (2002-2004), Сергій Арбузов (2013-2014), Ігор Соркін (2013-2014), Степан Кубів (2014), Валерія Гонтарева (2014-2018) та Яків Смолій (2018-2020).