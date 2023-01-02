НБУ начал изымать ряд бумажных банкнот для замены монетами и купюрами нового образца

С 1 января этого года Нацбанк начал изымать бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 грн. образцов 2003-2007 годов для их замены обновленными денежными знаками. Вместо них в обращение поступят оборотные монеты номиналами 5 и 10 грн. образца 2018 года и банкноты номиналами 20 и 100 грн. нового поколения.

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Старые банкноты банки в кассах уже не будут выдавать. Банкноты предыдущего поколения из банков в обращение не будут возвращаться, передавать их Нацбанку для утилизации.

Но такие купюры все равно, конечно, остаются действительными платежными средствами. Граждане смогут продолжать ими рассчитываться без ограничений, их не нужно специально обменивать.

"Постепенная замена банкнот предыдущих поколений на соответствующие оборотные монеты и осовремененные банкноты повысит защиту и качество денег и сделает расчет более удобным для граждан", - отмечали в Национальном банке.

Напомним, Национальный банк 29 декабря ввел в обращение памятную банкноту номиналом 500 грн образца 2015 года, посвященную 300-летию со дня рождения выдающегося философа, поэта и педагога Григория Сковороды, который на ней изображен.