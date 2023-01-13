В НБУ назвали найрозповсюдженіші купюри та монети в Україні на початок 2023 року

Станом на 1 січня 2023 року сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, становила 716,1 мільярда гривень. Зокрема, як повідомляє Національний банк України, в обігу було понад 2,9 мільярда банкнот на загальну суму 710,5 мільярда гривень, а також майже 14,2 мільярда монет (без пам’ятних та інвестиційних) на суму 5,5 мільярда гривень.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Традиційно, як і рік тому, в готівковому обігу перебувало найбільше монет номіналом 10 копійок (28,5% від загальної кількості, тобто 4,03 мільярда), а найменше – монет номіналом 10 гривень (0,9%, 131,6 мільйона штук).

Серед банкнот найменше зараз в обігу – номіналом 10 гривень (3,7% від загальної кількості, або 107,6 мільйона штук), оскільки НБУ поступово в міру їх зношення замінює ці банкноти на відповідні обігові монети, які можуть перебувати в обігу значно довший час.

Натомість рік тому найменше (3%) в готівковому обігу перебувало банкнот номіналом 1000 гривень, адже в обіг її було введено лише влітку 2019 року. З часом кількість таких купюр поступово зростає, і на початок поточного року їх було вже 5,1%, або 148,4 мільйона штук.

Найбільше ж у готівковому обігу зараз перебуває банкнот номіналом 500 гривень (26,5% від загальної кількості, або 776,7 мільйона штук). На початку минулого року лідером за цим показником з часткою 25,1% була банкнота номіналом 200 гривень.

За 2022 рік сума готівки в обігу зросла на 14,1% (з 627,6 мільярда гривень). Однак впродовж минулого року вона суттєво коливалася – відбувалося як її зростання, так і скорочення, що було зумовлено повномасштабним вторгненням Росії в Україну.

В НБУ пояснюють, що на початку вторгнення через невизначеність ситуації попит громадян на готівку суттєво зріс, адже в перші дні війни українці не були впевнені, чи будуть працювати банки та чи можна буде розраховуватися платіжними картками.

"Водночас усі змогли швидко пересвідчитися, що навіть попри війну фінансові сервіси безперебійно працюють, безготівкові розрахунки здійснюються, тому вже з початку квітня попит на готівку почав поступово зменшуватися", - зазначає регулятор.

Друга хвиля зростання готівки в обігу розпочалася з листопада та була пов’язана з масованими ракетними ударами РФ по енергетичній інфраструктурі України, оскільки тимчасова відсутність електроенергії спричиняє перебої в роботі деяких банкоматів і це викликає відчуття, що готівка вже не така доступна, як зазвичай, а крім того, тривалі відключення електроенергії призводять і до зникнення мобільного зв’язку і призупинення роботи POS-терміналів.

"Неможливість гарантовано сплатити платіжною карткою формує потребу мати з собою більше готівки. Все це разом впливає на бажання громадян сформувати певний запас готівки на тривалий час. Через це зростання готівки в обігу спостерігалося до кінця 2022 року", - вказують в Нацбанку.

Зазначимо при цьому, що НБУ наразі описує інфляційні процеси в Україні як контрольовані прогнозує помірне сповільнення темпів росту цін у 2023 році, незважаючи на війну.

Джерело фото: ua.depositphotos.com