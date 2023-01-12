НБУ спрогнозував помірне сповільнення інфляції у 2023 році

Інфляційні процеси в Україні залишаються контрольованими. Національний банк прогнозує помірне сповільнення темпів росту цін у 2023 році, незважаючи на війну.

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Про це НБУ повідомив у своєму коментарі щодо рівня інфляції за 2022 рік, який склав 26,6%.

В Нацбанку пояснюють, що послідовна економічна політика за підтримки міжнародних партнерів та сповільнення світової інфляції сприятимуть уповільненню інфляції і вУкраїні.

"Водночас споживча інфляція в Україні і надалі буде високою. Крім того, ризики для інфляційних процесів та погіршення очікувань залишаються значними, зокрема через можливі загострення на фронті, а також теракти з боку Росії та спричинений ними дефіцит електроенергії", — додав регулятор.

Щодо темпів зростання цін в 2022 році, то в НБУ зазначили, що основною причиною подорожчання продуктів та товарів була війна та її наслідки.

Оброблені продовольчі товари подорожчали за рік на 29,3%. Ціни росли під впливом збільшення виробничих витрат бізнесу та все ще ускладненої логістики. Ціни на непродовольчі товари у 2022 році зросли на 21,3%.

"На тлі відключень електроенергії вищими темпами зростали ціни на товари для утеплення, зокрема ковдри. Натомість сповільнилося зростання цін на товари непершочергової необхідності на тлі слабкого споживчого попиту, а також його ситуативної зміни з огляду на дефіцит електроенергії. Зокрема, сповільнилося зростання цін на електроніку, побутову техніку тощо", — пояснюють в НБУ.

Темпи зростання цін на пальне за підсумками 2022 року сягнули 69,4%. В НБУ пояснюють це високим попитом. Загалом подорожчання пального мало значний внесок у прискорення інфляції у 2022 році, адже впливало на ціни широкого спектру товарів.

Раніше стало відомо, що фрукти в Україні подорожчали вдвічі за рік. Основна причина такого різкого зростання цін — подорожчання імпортної продукції через девальвацію гривні та підвищення вартості логістики внаслідок повномасштабного вторгнення російських агресорів на територію країни.

Крім того, у річному еквіваленті в середньому цитрусові в Україні прибавили в ціні 74%. Найбільше подорожчав лимони — на 146%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com