НБУ спрогнозировал умеренное замедление инфляции в 2023 году

Инфляционные процессы в Украине остаются контролируемыми. Национальный банк прогнозирует умеренное замедление темпов роста цен в 2023 году, невзирая на войну.

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Об этом НБУ сообщил в своем комментарии относительно уровня инфляции за 2022 год, который составил 26,6%.

В Нацбанке объясняют, что последовательная экономическая политика при поддержке международных партнеров и замедлении мировой инфляции будет способствовать замедлению инфляции и в Украине.

"В то же время потребительская инфляция в Украине и дальше будет высокой. Кроме того, риски для инфляционных процессов и ухудшение ожиданий остаются значительными, в частности из-за возможных обострений на фронте, а также терактов со стороны России и вызванного ими дефицита электроэнергии", — добавил регулятор.

Что касается темпов роста цен в 2022 году, то в НБУ отметили, что основной причиной удорожания продуктов и товаров была война и ее последствия.

Обработанные продовольственные товары подорожали за год на 29,3% . Цены росли под влиянием увеличения производственных издержек бизнеса и все еще усложненной логистики. Цены на непродовольственные товары в 2022 году выросли на 21,3% .

"На фоне отключений электроэнергии более высокими темпами росли цены на товары для утепления, в частности одеяла. Замедлился рост цен на товары неочередной необходимости на фоне слабого потребительского спроса, а также его ситуативные изменения ввиду дефицита электроэнергии. В частности, замедлился рост цен на электронику, бытовую технику и тому подобное", - объясняют в НБУ.

Темпы роста цен на горючее по итогам 2022 года составили 69,4% . В НБУ объясняют это высоким спросом. В целом подорожание горючего вносило значительный вклад в ускорение инфляции в 2022 году, ведь влияло на цены широкого спектра товаров.

Ранее стало известно, что фрукты в Украине подорожали вдвое за год. Основная причина столь резкого роста цен — удорожание импортной продукции из-за девальвации гривны и повышения стоимости логистики в результате полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию страны.

Кроме того, в годовом эквиваленте в среднем цитрусовые в Украине прибавили в цене 74%. Больше всего подорожал лимоны – на 146%.

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