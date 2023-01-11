В Украине подорожали яблоки: какая стоимость

С начала этого года на украинском рынке наблюдается рост отпускных цен на яблоко. Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузку этих фруктов от 9 до 15 грн/кг.

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Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Рост цен аналитики рынка связывают с заметной активизацией торгово-закупочной деятельности в этом сегменте.

По словам игроков рынка, если перед новогодними праздниками спрос на местное яблоко был относительно невысоким, то уже сегодня высокий интерес в закупке этой продукции проявляют покупатели практически всех категорий.

В то же время предложение яблока высокого качества на рынке достаточно ограничено, что также способствует росту цен на эту продукцию.

"Многие садоводы сейчас предлагают к продаже в основном продукцию, качество которой начало ухудшаться в результате длительного хранения. В то же время качественное яблоко они планируют продавать не раньше начала весны. Также стоит отметить, что из-за нестабильности на валютном рынке цена на импортное яблоко также заметно выросла, что оказывает дополнительную поддержку ценовому росту на эти фрукты из местных хозяйств", - отмечают аналитики.

Как результат, только с начала текущего месяца цена на качественное яблоко в Украине выросла в среднем на 37%. Сегодня местные хозяйства готовы вести отгрузку этих фруктов от 9 до 15 грн/кг ($0,47-0,74/кг) в зависимости от калибра и сорта, причем они отмечают, что наибольшим спросом пользуются яблоки красных сортов.

Отметим, что оптовые цены на фрукты в Украине по состоянию на конец 2022 года были в среднем на 98% выше, чем на конец 2021 года. Основная причина столь резкого роста цен — удорожание импортной продукции из-за девальвации гривны и повышения стоимости логистики в результате полномасштабного вторжения российских агрессоров на территорию страны.