Производители яблок несут убытки из-за войны

Полномасштабное вторжение России негативно отразилось на аграрном секторе Украины. Дополнительные проблемы возникли и на фоне проблем с электроснабжением. Пока нет такой отрасли АПК, которая бы не понесла потери из-за войны. Нехорошие конфигурации произошли и в сфере производства яблок.

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Об этом рассказал президент Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА) Тарас Баштанник, сообщает SEEDS.

По его словам, в этом году урожайность яблок оказалась хорошей. Однако возникает много вопросов по качеству плодов.

"Из-за войны производители яблок не имели возможности вносить достаточное количество средств защиты в своих садах. К тому же в этом году фермеры столкнулись с неблагоприятными погодными условиями. В частности, сентябрь был дождливым. Все это негативно повлияло на качество яблока", - отмечает Баштанник.

Кстати, некондиция – это одна из причин понижения показателей экспорта яблока в этом сезоне. Усугубляют ситуацию и проблемы с логистикой, вызванные войной.

"За последние 4-5 лет нашей стране удалось наладить эффективное экспортное взаимодействие со странами Ближнего Востока и Азии. Однако туда продукция доставлялась морским путем. Сейчас с этим каналом сбыта есть проблемы из-за блокирования портов", – отмечает Баштанник.

Как отметил глава УПОА, сейчас цены в Украине держатся на уровне 10 грн/кг на качественные яблоки и 3-3,5 грн/кг на продукцию, которую в дальнейшем перерабатывают в концентрат. Но какая ситуация будет дальше – спрогнозировать сложно. Ведь список проблем в аграрном секторе, к сожалению, систематически растет.

Например, сейчас Украина столкнулась с дефицитом электромощностей из-за обстрела России. Это отрицательно повлияло на процессы закладки продукции на длительное хранение. Поэтому производители яблок, как и представители других аграрных отраслей, постараются как можно быстрее реализовать собранный урожай.

Баштанник считает, что в следующем году фермерам будет еще труднее работать. Ведь прямые затраты на выращивание, то есть на приобретение средств защиты растений, удобрений, горючего, постоянно растут.

Помочь аграриям удержать бизнес в такой ситуации может льготное кредитование и другие варианты помощи со стороны государства. Также специалист призывает представителей украинского АПК все же взяться за организацию экспорта своей продукции, как бы это ни было тяжело.

Еще один вопрос – это участие в грантовых программах. Но, по словам президента УПОА, ажиотажа в этом направлении ожидать не стоит.

"Для получения грантовой помощи нужно соответствовать целому ряду критериев. Однако сейчас не все могут себе это позволить. Например, для получения грантовой поддержки необходимо предоставить документы о получении права аренды земельного участка под хозяйство на длительный промежуток времени. Но сейчас арендовать землю запаса дольше чем на год, нельзя. Совсем другая ситуация, когда речь идет об аренде паев или использовании земельных участков, являющихся частной собственностью", – добавил Баштанник.

Напомним, в этом году на украинском рынке будет ограниченное предложение томатов. В довоенное время 29% всех томатов с открытого грунта выращивались в Херсонской области, а 19% – в Николаевской. Другие производства постепенно размещались по территории Украины. Эти факторы не позволят цене быть низкими.