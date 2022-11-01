Дешевих помідорів цього року не буде. Як Україна задовольнятиме ринковий попит

Які фактори не дозволяють знизити ціни на українські помідори і чи варто очікувати на низькі ціни на імпортні

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У довоєнний час 29% усіх томатів із відкритого ґрунту вирощувалися у Херсонській області, а 19% – у Миколаївській. Інші виробництва поступово розміщувалися територією України.

Тимчасова окупація Херсонської області сильно вдарила по внутрішньому ринку, що відразу позначилося на ціні помідорів. Частково фермерські господарства з підконтрольних Україні територій намагалися перекрити нестачу томатів, проте цього зробити не вдалося.

В Україні врожай тепличних томатів можуть збирати цілий рік, проте війна внесла свої корективи. Фермери тепличних комбінатів, які цілий рік вирощують томати, цього сезону черговий обіг продукції запланували не раніше лютого 2023 року через збільшення тарифів на енергоносії.

Вже на початку жовтня в Україну почали надходити оптові партії дешевших помідорів із Туреччини. На той момент пропозиція від українських фермерів знизилася, що по суті мало стимулювати зростання цін на продукцію, проте цього не сталося і ціни на тепличні помідори знизилися через імпорт. Однак низькі ціни не утримуватимуться довго через обмежену пропозицію з боку українських фермерів.

Туреччина обмежила експорт томатів

Осінньо-зимовий період український попит закривався помідорами з Туреччини, однак цього сезону на турецькі овочі розраховують інші європейські країни. Європа як і Україна зіткнулася з подорожчанням енергоресурсів, через що вирощування тепличних помідорів стало дорожчим. Український рітейл вже прогнозує зменшення обсягу імпорту.

Коли європейське виробництво томатів скоротилося на початку цього року через зростання цін на енергоносії, то експорт турецьких томатів зріс. Тому на початку вересня Туреччина обмежила експорт томатів для підтримки цінової стабільності на внутрішньому ринку.

Однак в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ) вважають, що Туреччина так і залишиться головним постачальником томатів в Україну, просто обсяги поставок будуть меншими, а ціна - вищою.

"На турецькі тепличні томати претендуватимуть більшість європейських країн через скорочення власного тепличного господарства. Відповідно, ціна на турецький товар зросте", - каже аналітик УКАБ Світлана Литвин.

Крім того, швидше за все, український ринок не буде готовий споживати стільки томатів в осінньо-зимовий період, як у попередні роки через зростання ціни. В Україні з лютого спостерігається зниження купівельної спроможності населення та загальне падіння доходів. Ціни на імпорт зростають через девальвацію гривні та значно дорожчу логістику на тлі відсутності імпортних поставок через морські порти.

"Альтернативним постачальником томатів може бути Польща. Однак у Польщі цього року теж проблеми з вирощуванням томатів, що спричинить зростання імпорту", - додала Литвин.

Ціни на помідори в умовах обмеженої пропозиції

В УКАБ вважають, що дешевих томатів не буде. З одного боку, спостерігається зростання ціни на імпортні товари, з іншого – зниження пропозиції від вітчизняних тепличних господарств через зростання багатьох складових собівартості, насамперед енерговитрат. Ці фактори не дозволять ціні бути низькими.

Цього року пропозиція томатів на українському ринку буде обмежена. Більшість тепличних господарств розпочнуть свою діяльність у лютому 2023 року, щоб мінімізувати витрати на обігрів. Висока ціна імпортного товару обмежуватиме споживчий попит. Тому тенденція останніх років на збільшення споживання свіжих томатів в осінньо-зимовий період, яка спостерігалася останніми роками в Україні, буде порушена цього року.

Томати не належать до продуктів харчування, які можна зберігати тривалий період. Тому масовий імпорт найчастіше розпочинався у жовтні та зменшувався у травні, коли починала надходити пропозиція з українських теплиць. Зазвичай близько 75% імпортних постачань томатів здійснювалися з Туреччини. Цього року, через перераховані вище фактори, тенденція може змінитися.