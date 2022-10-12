Вплив війни на сектор АПК: яким буде урожай овочів борщового набору та ціни на них

В цьому році вартість деяких овощей збільшилась в 2,5 рази, але, незважаючи на військові дії в країні, дефіциту агрокультури не спостерігалось. Що буде з цінами на овочі борщового набору та чи зможуть фермери зберігти врожай до наступного сезону, щоб не замінювати їх імпортними, під час вебінару “Картопля та овочі борщового набору” розповів аналітик полодоовочевого ринку Євген Кузін.

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Вплив окупації на сектор АПК

Окупація деяких українських областей стала важким ударом по сектору АПК. Якщо проаналізувати території, де вирощуються овочі борщового набору, то лише 13% площ засіяних цибулею наразі знаходяться в окупації, 9% під морквою та 8%, де вирощують капусту. Найменш катастрофічна ситуація з теріторією, де вирощують картоплю - 5% в окупації. При цьому 14% територій під картоплею знаходяться в постраждалих регіонах на Півночі країни, а це також має негативний вплив на ринок.

Якість овочів

На якість овочів, як відомо впливають погодні умови, засоби захисту рослин та насіння. Цієї весни була доволі сприятлива погода, влітку спостерігалась посуха, але не катастрофічна, як в Європі, а потім почались дощі.

Саме дощова погода не є сприятливою для картоплі та цибулі тому, що погіршується їх якість. Також після великих дощей цибулю та картоплю неможливо зберігати протягом всього сезону.

При цьому останні 5-7 років догляд за полями був на низькому рівні. Це призводить до поширення хвороб і негативно впливає на якість продукції. Отже в першій половині сезону велика пропозиція низькоякісної продукції може сильно тиснути на ціни, а в другій половині сезону така тенденція може призвести до збільшення імпорту.

Також через низьку якість овочей питання експорту з України практично закрито тому, що імпортери не хочуть купувати такі продукти. Хоча в деяких країнах також спостерігається низька якість овочей.

Імпорт за перші місяці війни

В перші місяці повномасштабної війни Україна збільшила обсяги імпорту овочів. Так, за чотири місяці було ввезено 130 тисяч тонн картоплі та овочів борщового набору на рекордну сумму в $70 млн. Ранню картоплю почали імпортувати тільки в червні-липні тому, що спостерігався її дефіцит в Україні.

Більш за все в квітні-травні імпортували капусту, а в травні-червні моркву та буряк. Імпорт цибулі був невеликим і ця тенденція продовжує зберігатися.

Внутрішній попит

За різними оцінками з України виїхало приблизно 7 млн українців, тому споживачів стало менше. Приблизно стільки ж обліковується внутрішньо переміщених осіб, але витрачати грошей вони стали менше, ніж у минулі сезони, через падіння доходів.

Очікується, що в сезоні 2022-2023 продажі овочів в супермакетах можуть знизитись через внутрішню міграцію та втрати деяких центрів споживання, наприклад, Харкова та Маріуполя. Також низька якість овочей не підходить для деяких супермаркетів. Хоча є предумови того, що деякі супермаркети готові знижувати вимоги щодо якості картоплі та овочей борщового набору .

Прогнозується також збільшення частки споживання продуктів, які вирощують невеликі господарства. Але все залежить від того, як вони зможуть зберегти свою продукцію цієї зими.

Як зміняться ціни на борщовий набір

Картопля

Ціни на картоплю піднялись в березні-квітні в умовах рекордного експорту з України на ринок Білорусі. Під кінець сезону ціни на картоплю практично не зросли.

Зараз ціна на картоплю не є найнижчою за останні роки, а в долларах через девальвацію гривні вона найнижча за останні 4 сезони. Станом на початок жовтня ціна на картоплю в середньому складає 7 грн / кг.

Якщо фермери не зможуть зберігти картоплю до весни, тоді її потрібно буде імпортувати. Але в ЄС обсяг картоплі для експорту обмежений через посуху. Прогнозується, що в ЄС виробництво картоплі впаде на 7-11%.

При цьому в ЄС попит на картоплю збільшиться, через велику міграцію людей, які полюбяють цей продукт. Також європейська індустрія картоплі відходить від кризи і попит на неї з боку переробників буде зростати.

Капуста

Ціна на капусту була стабільною за рахунок імпорту, але наприкінці сезону піднялась. Наразі ціна на капусту знаходиться на максимальному рівні і є ризики повторення попередніх сезонів, коли імпорт був на рекордному рівні.

Станом на початок жовтня середня вартість капусти становить, приблизно, 10 грн/кг.

Така ситуація з капустою спричинена масовим поширенням захворювань і приморозкам в певних регіонах, які вдарили по українському врожаю.

Якщо казати про імпорт, потрібно розуміти звідки імпортувати капусту. Центральна Азія знаходиться далеко і акцентує увагу на постачанні ранніх сортів капусти, а для України такі поставки не підходять по сезону.

В Польщі такі ж самі проблеми з якістю продукту, як в Україні. При цьому в Польщі рекордні ціни на капусту, але трохи нижче, ніж в Україні.

Можна розглядати Румунію, але ця країна теж може імпортувати капусту через потенціальний дефіцит.

Імпорт з Північної Македонії важко прогнозувати тому, що виробники не задоволені цінами навесні цього року.

Крім цих країн розглядати великі об'єми імпорту капусти практично немає звідки.

Цибуля

Імпорт цибулі в минулому році був рекордним і продовжує зростати посьогодні. Ціна на цибулю була стабільною за рахунок імпорту, але наприкінці сезону піднялась. Головна причина - втрата площ та сховищ для зберігання цибулі в Херсонській області та частині Запорізькій. В інших областях помічено зниження якості продукції.

Станом на початок жовтня ціна на цибулю складала 24 грн/кг.

Тому імпорт продовжує заходити на український ринок. Проте ситуація в інших країнах не дуже задовільна. Наприклад, ціна в Польщі досягла рекордних показників за останнє десятиріччя. Але навіть такі ціни нижчі за українські.

Центральна Азія також має рекордні ціни і вони зараз в основному фокусуються на поставках до Пакистану. Нідерланди знизили ціни і виробництво, але збільшили экспорт на рівні минулих двох років. Таку ситуацію слід очікувати до початку наступного сезону.

Навесні починає поступати новий врожай з Північної Азії, Єгипту, Туреччини та інших країн. Саме у виробників в цих країнах є величезні шанси підвищити експорт в наступному році в Європу та Україну.

Морква та буряк

Вартість буряка зростала з лютого по червень. На початок жовтня її ціна складала 9 грн /кг. Така ж ситуація з морквою, яка на початок жовтня коштувала 20 грн / кг.

Врожай буряку та моркви буде залежати від погодних умов. Проте головним чинником все ж таки є зменшення посівних площ. Наприклад, зараз ціна на моркву вдвічі вища за столовий буряк через те, що виробництво буряків здебільшого в західних областях.

Якщо буде потрібен імпорт, то це велике питання, де його брати. В Польщі найнижчий врожай моркви за останнє десятиріччя і низький показник виробництва буряків. Доволі позитивна ситуація в Німеччині і Нідерландах. За прогнозами аналітика, в Україні залежність від імпорту буде більше в сегменті моркві, ніж в буряку.