Влияние войны на сектор АПК: каким будет производство овощей борщового набора и цены на них

В этом году стоимость некоторых овощей увеличилась в 2,5 раза, но несмотря на военные действия в стране, дефицита агрокультуры не наблюдалось. Что будет с ценами на овощи борщового набора и смогут ли фермеры сохранить урожай до следующего сезона, чтобы не заменять их импортными, во время вебинара Картофель и овощи борщового набора рассказал аналитик плодоовощного рынка Евгений Кузин.

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Воздействие оккупации на сектор АПК

Оккупация некоторых украинских областей стала тяжелым ударом по сектору АПК. Если проанализировать территории, где выращиваются овощи борщового набора, то только 13% площадей засеянных луком находятся в оккупации, 9% под морковью и 8%, где выращивают капусту. Наименее катастрофическая ситуация с территорией, где выращивают картофель – 5% в оккупации. При этом 14% территорий под картофелем находятся в пострадавших регионах на Севере страны, что также оказывает негативное влияние на рынок.

Качество овощей

На качество овощей, как известно, влияют погодные условия, средства защиты растений и семян. Этой весной была благоприятная погода, летом наблюдалась засуха, но не катастрофическая, как в Европе, а затем начались дожди.

Именно дождливая погода не благоприятна для картофеля и лука потому, что ухудшается их качество. Также после обильных дождей лук и картофель невозможно хранить в течение всего сезона.

При этом последние 5-7 лет уход за полями был на низком уровне. Это приводит к распространению болезней и оказывает негативное влияние на качество продукции. Итак, в первой половине сезона большое предложение низкокачественной продукции может сильно давить на цены, а во второй половине сезона такая тенденция может привести к увеличению импорта.

Также из-за низкого качества овощей вопрос экспорта из Украины практически закрыт, потому что импортеры не хотят покупать такие продукты. Хотя в некоторых странах также наблюдается низкое качество овощей.

Импорт за первые месяцы войны

В первые месяцы полномасштабной войны Украина увеличила объемы импорта овощей. Так, за четыре месяца было ввезено 130 тысяч тонн картофеля и овощей борщового набора на рекордную сумму в $70 млн. Ранний картофель начал импортировать только в июне-июле потому, что наблюдался его дефицит в Украине.

Больше всего в апреле-мае импортировали капусту, а в мае-июне морковь и свеклу. Импорт лука был невелик и эта тенденция продолжает сохраняться.

Внутренний спрос

По разным оценкам из Украины выехало примерно 7 млн украинцев, поэтому потребителей стало меньше. Приблизительно столько же учитывается внутренне перемещенных лиц, но тратить денег они стали меньше, чем в прошлые сезоны, из-за падения доходов.

Ожидается, что в сезоне 2022-2023 продажи овощей в супермакетах могут снизиться из-за внутренней миграции и потерь некоторых центров потребления, например Харькова и Мариуполя. Также низкое качество овощей не подходит для некоторых супермаркетов. Хотя есть предпосылки того, что некоторые супермаркеты готовы снижать требования по качеству картофеля и овощей борщового набора .

Прогнозируется также увеличение доли потребления продуктов, выращивающих небольшие хозяйства. Но все зависит от того, как они смогут сохранить свою продукцию этой зимой.

Как изменятся цены на борщовый набор

Картофель

Цены на картофель поднялись в марте-апреле в условиях рекордного экспорта из Украины на рынок Беларуси. К концу сезона цены на картофель практически не выросли.

Сейчас цена на картофель не самая низкая за последние годы, а в долларах из-за девальвации гривны она самая низкая за последние 4 сезона. По состоянию на начало октября цена на картофель в среднем составляет 7 грн/кг.

Если фермеры не смогут сохранить картофель до весны, тогда его нужно будет импортировать. Но в ЕС объем картофеля для экспорта ограничен из-за засухи. Прогнозируется, что в ЕС производство картофеля упадет на 7-11%.

При этом в ЕС спрос на картофель увеличится из-за большой миграции людей, которые любят этот продукт. Также европейская индустрия картофеля отходит от кризиса и спрос на него со стороны переработчиков будет расти.

Капуста

Цена на капусту была стабильной за счет импорта, но к концу сезона поднялась. Сейчас цена на капусту находится на максимальном уровне, и есть риски повторения предыдущих сезонов, когда импорт был на рекордном уровне.

По состоянию на начало октября средняя стоимость капусты составляет, примерно, 10 грн / кг.

Такая ситуация с капустой вызвана массовым распространением заболеваний и заморозков в определенных регионах, ударивших по украинскому урожаю.

Если говорить об импорте, нужно понимать, откуда импортировать капусту. Центральная Азия находится далеко и акцентирует внимание на снабжении ранних сортов капусты, а для Украины такие поставки не подходят по сезону.

В Польше такие же проблемы с качеством продукта, как в Украине. При этом в Польше рекордные цены на капусту, но несколько ниже, чем в Украине.

Можно рассматривать Румынию, но эта страна тоже может импортировать капусту из-за потенциального дефицита.

Импорт из Северной Македонии сложно прогнозировать потому, что производители недовольны ценами весной этого года.

Кроме этих стран, рассматривать большие объемы импорта капусты практически нет откуда.

Лук

Импорт лука в прошлом году был рекордным и продолжает расти по сей день. Цена на лук была стабильной за счет импорта, но в конце сезона поднялась. Главная причина – потеря площадей и хранилищ для хранения лука в Херсонской области и части Запорожской. В других областях отмечено снижение качества продукции.

По состоянию на начало октября цена на лук составляла 24 грн/ кг.

Потому импорт продолжает заходить на украинский рынок. Однако ситуация в других странах не очень удовлетворительная. К примеру, цена в Польше достигла рекордных показателей за последнее десятилетие. Но даже такие цены ниже украинских.

Центральная Азия также имеет рекордные цены, и они сейчас в основном фокусируются на поставках в Пакистан. Нидерланды снизили цены и производство, но увеличили экспорт на уровне прошлых двух лет. Такую ситуацию следует ожидать до начала следующего сезона.

Весной начинает поступать новый урожай из Северной Азии, Египта, Турции и других стран. Именно у производителей в этих странах есть огромные шансы повысить экспорт в следующем году в Европу и Украину.

Морковь и свекла

Стоимость свеклы росла с февраля по июнь. К началу октября ее цена составляла 9 грн/кг. Такая же ситуация с морковью, которая в начале октября стоила 20 грн / кг.

Урожай свеклы и моркови будет зависеть от погодных условий. Однако главным фактором все же является уменьшение посевных площадей. Например, сейчас цена на морковь вдвое выше столовой свеклы из-за того, что производство свеклы в основном в западных областях.

Если потребуется импорт, то это большой вопрос, где его брать. В Польше самый низкий урожай моркови за последнее десятилетие и низкий показатель производства свеклы. Достаточно положительная ситуация в Германии и Нидерландах. По прогнозам аналитика, в Украине зависимость от импорта будет больше в сегменте моркови, чем в свекле.