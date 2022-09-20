В Украине началась уборка картофеля: стоит ли ожидать дефицита и роста цен

Из-за вооруженной агрессии России, примерно на 30% меньше было посажено картофеля, чем в 2021 году. Как это повлияет на урожай этого года, будет ли дефицит картофеля в Украине и рост цен на нее, рассказывает Delo.ua.

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Прошлый сезон для картофеля был щедрым. Тогда урожайность превысила ожидания фермеров. Сейчас еще рано говорить о результатах урожая этого года, так как для этого нужно обработать хотя бы 30% засеянных площадей.

При этом сбор урожая уже начался и фермеры прогнозируют, что в этом году показатель может уменьшиться на 10%.

“Сравнивать сезоны не очень корректно, но можно сказать, что показатель урожайности в 2022-м уменьшится ориентировочно на 10%. Основным фактором воздействия является недостаточное влагообеспечение, наблюдаемое в этом году”, - говорит руководитель кластера “Картопля” Континентал Фармерз Групп Орест Кравчук.

Если к середине апреля были хорошие показатели сохранения влаги, то посевы более позднего периода уже недополучили необходимого объема влаги.

При этом в Украине после 10 октября ожидается снижение температуры, а такой показатель критический для чипсового картофеля, поскольку влияет на показатель содержания сахара. Поэтому фермеры учитывая данный фактор выкапывают в первую очередь чипсовые сорта, оставляя на более поздний период столовый картофель, который не так чувствителен к холоду.

Еще одна проблема этого года - уменьшение мощностей для переработки, работа которых была остановлена из-за военных действий.

В целом эксперты отмечают, что рынок картофеля в Украине стабилен. Несмотря на войну, уничтоженную сельскохозяйственную технику и инфраструктуру, фермеры смогут закрыть внутреннюю потребность. При этом стоит учитывать, что из Украины выехали миллионы людей, поэтому спрос на картофель снизится.

Европа: нехватка и рост цен

В Европе ситуация с картофелем совершенно другая. Сильная засуха приведет к худшему урожаю картофеля за последние годы. Крупнейшие производства картофеля в Европе сосредоточены в Германии, Франции, Нидерландах и Бельгии. Засуха в этих странах снизит производство в ЕС до самого низкого уровня за всю историю наблюдений.

Производители продуктов из картофеля (например, картофеля фри) уже поднимали цены из-за подорожания энергетики, а плохой урожай в этом году еще больше подтолкнет цены вверх. К примеру, сеть ресторанов McDonald’s уже подняла цены в Европе из-за подорожания сырья.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин считает, что в этом году потребности импортировать картофель не будет, разве что семенной. Ведь с началом войны значительно возросла стоимость логистики импортируемых товаров и вырос курс гривни.

До этого Украина уже отказалась от импорта белорусского и российского картофеля, что также будет стимулировать продажи украинского продукта на внутреннем рынке.

Сколько будет стоить картофель

В начале сентября в Украине установилась тенденция к снижению цен. Например, по состоянию на середину сентября на рынке "Шувар" во Львове картофель продают по 4-6 гривен за кг, а на рынке "Столичный" в Киеве его стоимость составляет 7-9 гривен за кг.

Прогнозируемая цена на картофель для потребителей этой осенью — около 7–8 гривен за килограм, говорит Орест Кравчук.

“Производители не ожидают высокой цены в этом сезоне. Продукции на рынке достаточно. Есть определенные изменения в традиционных источниках поступления: в этом сезоне часть картофеля будет попадать от частного сектора, а не от производителей, занимающихся выращиванием в промышленных масштабах. Это обусловлено и тем, что в регионах, где происходили или до сих пор происходят военные действия, производители не могли в полную мощность вести хозяйственную деятельность”, - отметил Кравчук.

Светлана Литвин добавила, что для украинского рынка картофеля характерна высокая доля производства в домохозяйствах населения. Люди на своих приусадебных участках выращивают картофель для удовлетворения собственных нужд. Доля такого производства составляет 98%. И только 2% производства картофеля занимают фермерские и промышленные предприятия, которые затем реализуют эту продукцию.

При этом стоит отметить, что с начала войны цены на продукты выросли в цене на 20%. Эксперты Всеукраинского аграрного совета (ВАР) говорят, что осенью, когда происходит сбор урожая, из-за большого предложения стоимость овощей снижается, однако уже с октября растут расходы на хранение овощей, поэтому следует ожидать увеличения цены на 10-15% всех овощей, в том числе на картофель.