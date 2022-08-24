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В Минагро рассказали, когда в Украине подешевеет гречка
В этом году фермеры отреагировали на дефицит гречки и посеяли в 1,5 раза больше агрокультуры, чем в прошлом году. Поэтому уже этой осенью украинцы увидят в магазинах гречку по более низкой цене, чем сейчас.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
Так, годами ранее украинские аграрии сеяли 70 тысяч га гречки, а в этом году удалось увеличить площади под посев до 120 тысяч га. Увеличение площадей под посев агрокультуры позволит закрыть внутреннюю потребность и снизить цены для потребителей.
По словам Высоцкого, с октября-ноября потребители увидят в магазинах украинскую гречку по более низкой цене, чем сейчас.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В последующие годы мы также будем выращивать больше гречки. И ее будет более чем достаточно для внутреннего потребления", - рассказал Тарас Высоцкий.
Высоцкий напомнил, что в конце февраля импорт гречки из Казахстана остановился, поэтому украинцы столкнулись с дефицитом крупы и высокими ценами на нее.
Ранее сообщалось, что цены на лук в Украине уже в среднем в 4,6 раза выше прошлогодних.