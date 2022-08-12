В Украине запустили реестр аграриев, через который можно податься на госпомощь и иностранные гранты

Министерство аграрной политики и продовольствия при технической помощи Европейского союза 12 августа запустило автоматизированную электронную систему "Государственный аграрный реестр" (ДАР), открытую для регистрации для всех украинских аграриев.

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Она предназначена для эффективного и прозрачного распределения и администрирования всех видов поддержки для украинских аграриев, предоставляемых в рамках государственных программ, в виде грантов от международных партнеров, а также других видов технической помощи.

Как сообщают в ведомстве, в ближайшее время в нем появятся первые программы помощи мелким фермерам, которые выращивают сельскохозяйственные культуры или держат коров.

Отмечается, что ДАР является единственным цифровым хабом для агропроизводителей Украины и работает подобно реестрам сельхозпроизводителей, существующим во всех странах-членах ЕС. Агропроизводители, зарегистрированные в ДАР, смогут подать заявку на получение государственных субсидий, целевых, субсидированных кредитных программ, а также ссуд и технической помощи от ЕС и других международных доноров.

В Минагрополитики также призывают всех международных партнеров присоединяться к платформе ДАР, чтобы поддержать агропроизводителей Украины быстрым, прозрачным и безопасным способом.

"Запуск Государственного аграрного реестра является важным шагом на пути подготовки Украины к членству в ЕС. ДАР отвечает директивам ЕС по программам государственной поддержки сельского хозяйства", - указывает руководитель отдела сотрудничества представительства ЕС в Украине Фредерик Куне.

По его словам, кроме таких очевидных преимуществ как удобство, прозрачность, скорость и подотчетность в сфере администрирования поддержки для сельхозпроизводителей, ДАР также предоставляет мощный аналитический инструмент для анализа фактического состояния аграрного производства и статуса его производителей.

"Очень важно, чтобы и другие партнеры по развитию Украины помогали правительству усилить ДАР, используя его в будущем для оказания помощи в аграрном секторе", - добавил представитель ЕС.

Зарегистрироваться в ДАР могут производители сельскохозяйственной продукции независимо от размера, организационно-правовой формы или направлений деятельности. Для регистрации фермеру требуется только электронная подпись. После этого вся ключевая информация о производителе автоматически подтягивается в систему и может быть проверена самим сельхозпроизводителем.

Чтобы подать заявку на участие в программе поддержки, сельхозпроизводитель, отвечающий требованиям программы, должен заполнить онлайн-форму, при необходимости добавить скан-копии документов и подписать заявку своей квалифицированной электронной подписью. Процесс обработки заявки можно отслеживать в персональном электронном кабинете в ДАР в режиме реального времени.

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